大陸河南一名男童，年僅12歲，身高就長到了191公分，180公分的爸爸張先生幫他量身高，還要站在桌子上量，張先生也透露，自己平時沒有特別給孩子吃什麼，就是偏多一點，沒想到已經191公分了。

綜合報導，河南鄭州一名張先生，近日發現孩子的身高長得有點快，就給孩子量個身高，結果有191公分，量身該還要站到桌子上量。張先生稱表示，「我愛人是1米7，我是1米8，（孩子）平時就是肉食偏多一點，沒想到已經1米91了。」張先生表示，孩子今年12歲，剛上初一，這個身高確實挺高的了，自己都得仰臉看他。不過自己也有1米8，覺得也很正常。

影片曝光後，網友紛紛留言「火車票兒童實名制了，12歲依然可以買兒童票」、「這身高超出了我的想像呀」、「我爸媽都是165，我妹妹171，我161」；但也有網友提醒「最好去檢查一下腦垂體」、「垂體瘤，注意一下」、「如果短時間生長過快，需要檢查腎上腺或者垂體功能」。

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