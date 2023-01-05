家長給孩童吃的食物要注意，一不小心很可能就噎到。過去曾發生多起幼兒被葡萄噎死的案例，不過澳洲一名醫護人員指出，對兒童容易造成窒息風險的食物，最危險的並非葡萄，而是另一項在速食店常見的食物。

根據《每日郵報》報導，育兒組織《Tiny Hearts Education》CEO妮蒂（Nikki Jurcutz）指出，有一種食物比其他東西都更容易造成窒息，那就是熱狗，因為形狀是兒童呼吸道的「完美塞子」，為了減少窒息的風險，家長要給孩子吃熱狗，不應該整根或是橫切成圓形狀，而是應該縱向切成薄片，這樣假如不小心吞下去，也不會阻塞呼吸道。

家長應將熱狗縱向切成薄片。（圖／翻攝自tinyheartseducation TikTok）

事實上，妮蒂先前曾警告，圓形食物是一種高窒息風險的食物，葡萄正是此類，因為形狀是圓形的，大小和兒童的食道一樣，可以完全阻塞呼吸道，導致窒息死亡。

葡萄容易阻塞兒童的呼吸道。（圖／翻攝自tinyheartseducation IG）

至於該怎麼避免？可以透過改變葡萄的形狀來降低風險，像是切成4等分或壓扁，如此一來，即使食物卡在兒童的呼吸道中，仍有空間讓氧氣進入肺部。假如不幸真的發生窒息，應該立刻進行急救，當下切勿把手指伸進孩子的喉嚨，相反地應該用力拍打孩子的背部和胸部，協助異物給排出。

此外，小兒科醫師巫漢盟過去也曾在臉書專頁列出4種食物，食用前應該剝小塊，才能讓兒童食用。

1、堅果類：孩童支氣管較小，花生、開心果、核桃、瓜子等堅果容易使孩童噎到。

2、糖果：硬糖、軟糖等甜度和硬度高，容易增加噎住風險。

3、果凍：果凍體積略大、口感滑嫩且難咬斷，應避免給小小孩食用。

4、小顆水果：葡萄、荔枝、龍眼等水果小且有籽，食用前需先去籽切小塊。

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