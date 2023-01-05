獨家》黃明昭低調拜會侯友宜 送新任市警局長名單 12:052023/01/05 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警政署長黃明昭今早9時許低調現身新北市府，拜會新北市長侯友宜，因新北市警局長黃宗仁本月即將屆齡退休，黃親自送新一任局長名單給侯。（蔡雯如攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警政署長黃明昭今早9時許低調現身新北市府，拜會新北市長侯友宜，由於新北市警局長黃宗仁本月即將屆齡退休，警政署將挑選新一任局長派任，黃本次前來可能是親自送上名單，給侯挑選。 據悉，依據往例，警政署都會送上新任市警局長名單給市長挑選，不過署長鮮少親自到訪，雖然黃明昭是道地蘇貞昌人馬，先前曾因三重警誤傷人，要求黃宗仁道歉，但黃明昭畢竟與侯友宜有師生情誼，因此親自拜會送名單，也合乎情理。 #黃明昭 #侯友宜 #黃宗仁 #新北市警局 #局長 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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