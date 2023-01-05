警政署長黃明昭今早9時許低調現身新北市府，拜會新北市長侯友宜，由於新北市警局長黃宗仁本月即將屆齡退休，警政署將挑選新一任局長派任，黃本次前來可能是親自送上名單，給侯挑選。

據悉，依據往例，警政署都會送上新任市警局長名單給市長挑選，不過署長鮮少親自到訪，雖然黃明昭是道地蘇貞昌人馬，先前曾因三重警誤傷人，要求黃宗仁道歉，但黃明昭畢竟與侯友宜有師生情誼，因此親自拜會送名單，也合乎情理。