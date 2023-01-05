珍惜有你，健康一起，新的一年即將開始，守護健康可不能怠慢，節慶送禮首選保健飲品第一品牌的桂格天地合補，由內而外的調理作為後盾，包含養氣人蔘、活靈芝、葡萄糖胺與官燕窩等，守護全方位的保健需求，也提供各種大小規格，滿足你送禮自用的各種需求。

只要是精打細算的朋友，就會發現送禮選擇桂格天地合補最有誠意，養氣人蔘、活靈芝、葡萄糖胺與官燕窩禮盒各有學問。桂格天地合補為台灣保健飲品市佔第一品牌*，經過市場驗證好放心，且桂格擁有全方位最完整的產品線，可以照顧到各種保健需求，守護健康無死角。

*(Kantar凱度消費者指數資料指出佳格(桂格+天地合補)於2017年1月2日至2021年 9月12日之銷售金額為台灣保健飲品市佔第一)

桂格養氣人蔘選用整支人蔘，並透過合方共煮技術萃取完整人蔘精華，幫助穩固精氣神。(圖/中時新聞網)

市面商品琳瑯滿目，想珍惜家人，就選擇桂格養氣人蔘，讓彼此健康一起過年，不只給上班族增加元氣，還能讓長輩補氣。養氣人蔘為人蔘飲品第一品牌*，更榮獲國家健康食品認證，產品使用整支人蔘萃取，採中西方共煮技術保留完整人蔘精華，搭配蓮子和百合溫潤不燥熱，適合台灣人體質，喝起來順口回甘。

*(Kantar凱度消費者指數資料指出桂格人蔘系列於2006年1月1日至2021年1月3日之銷售金額為台灣人蔘滋補液市場第一)

桂格活靈芝有效調節免疫，形成身體的隱形保護網，適合全家人長期飲用，溫和甘甜不挑體質。(圖/中時新聞網)

桂格活靈芝是第一名品牌*，還有健康食品認證，選擇桂格活靈芝準沒錯。因為活靈芝質性溫和，含有珍貴的靈芝多醣體，可以免疫調節，形成身體的隱形保護網，適合各種體質，全家人都能夠喝。適合長期飲用。每天早上喝一瓶，隨時隨地做好免疫調節，新的一年為最愛的家人做對的選擇。

*(Kantar Worldpanel凱度消費者指數資料指出桂格活靈芝滋補液系列於2013年12月30日至2019年6月16日之銷售金額為台灣靈芝滋補液市場第一)

燕窩保健飲品，讓人由內而外展現的好氣色。(圖/中時新聞網)

綜觀商品，除了養氣人蔘和活靈芝是熱賣款，葡萄糖胺禮盒與官燕窩也是許多男女老少的最愛，平時就需要為身體保持靈活力，天地合補葡萄糖胺飲綜合龜鹿精華、人蔘、枸杞四味熬煮而成，從體內根本調整，打好活動根基。另外，養顏美容就選天地合補官燕窩。天地合補官燕窩通過 FTIR 檢驗技術，嚴選東南亞頂級燕窩，來自珍貴燕盞，豐富晶瑩飽滿燕條，讓人由內而外展現好氣色，拿來送禮是最貼心誠意首選。

新的一年桂格天地合補也用健康過好年，養氣人蔘、活靈芝、葡萄糖胺與官燕窩送給最關心的家人，讓親朋好友新的一年鴻「兔」大展，活力滿分。