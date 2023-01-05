台灣女性普遍晚婚、晚育，根據國健署資料，110年近4成產婦採取剖腹生產。除了產程安全考量外，也有些媽媽為了控制生產時間選擇剖腹。但臨床發現，約5成剖腹產媽媽會出現產後沾黏的現象，也成為許多媽咪擔憂的問題。

媽媽肚子裡住了十個月的小寶貝終於要退房了！儘管想要用自然的方式將寶寶帶到這個世界上，但由於生產時間的掌控、孕婦身體或胎兒的特殊狀況，如：前置胎盤、巨嬰、胎位不正等，需要選擇剖腹生產的媽咪也不在少數。

剖腹產後引起沾黏的機率高嗎？

選擇剖腹產要考量的問題，除了傷口復原時間較長、術後傷口照護、進食問題外，近來術後沾黏也引起了許多孕媽咪的重視。事實上，術後沾黏是腹部手術常見的併發症，因為一旦動刀，就有發生沾黏的可能性。

而「沾黏」其實就是身體「內部疤痕」的形成。剖腹產手術一層層切開腹壁、腹膜、子宮漿膜層、子宮肌肉層等過程中造成的體內傷口，經身體組織發炎反應的修復；或因傷口粗糙面的成分而讓保護膜在癒合的過程中，將本應分開的組織或器官黏在一起，就稱為「沾黏」。因此，傷口愈大，沾黏的發生機率也就愈高。

根據研究統計，第一次剖腹產後發生沾黏的機率約為1～4成，第2次的機率則高達7成以上。其中，膀胱與子宮處於前後方的位置，發生沾黏的機率最高；餘下可能發生的部位包括：腸子、腹壁、輸卵管等。

嚴重沾黏發生率不大！但仍要小心後遺症

黃千慧醫師說明，手術過程中，先將膀胱從子宮下段分開，再切開子宮下段取出胎兒，嚴重沾黏的機率不大，媽咪們可以不用太過擔心。不過，產後沾黏的發生，可能會導致日後剖腹手術的時間被拉長，困難程度也有所提升。醫師需要先分開沾黏的部位，才能進行手術；出血量也會增加，過程中可能造成感染或傷及膀胱、腸道。此外，術後沾黏也可能會依據部位對日常生活造成一定影響，患者可能會出現經常性腹痛、噁心、頻尿等情形，嚴重者則會引起腸阻塞。至於輸卵管或卵巢是否會因沾黏導致日後不孕，黃千慧醫師則表示如果過去沒有進行輸卵管或卵巢手術，影響的機率並不高。

發生沾黏的高風險族群

「術後沾黏」預防、治療怎麼做？ （圖/ 嬰兒與母親提供）

沾黏的發生和體質以及個人經歷都有關係，若曾有過以下經驗或體質者，都屬於高風險族群，可提早告知醫師，進行預防：

1. 曾有骨盆腔發炎、腹部發炎的病史。

2. 曾進行過骨盆腔手術，如：子宮肌瘤、卵巢腫瘤切除手術。

3. 子宮內膜異位症患者，由於本應生長在子宮腔內的子宮內膜細胞，跑到子宮腔以外的地方生長，受荷爾蒙影響而導致持續性的發炎、出血，炎性反應與癒合的過程就會增加沾黏的可能性。

4. 有蟹足腫體質者，因為本來就容易產生疤痕，出現沾黏的風險也會較高。

預防勝於治療！抗沾黏的兩種預防方式

沾黏會為日後的手術增加困難度，但沾黏的發生不一定都有明顯症狀，目前只能從第一次剖腹產開始做好預防。預防方式主要分為抗沾黏產品與術後照護兩方面。前者的作用原理，是在手術中置放抗沾黏產品，降低兩個器官因為接觸而產生沾黏的可能性。由於沾黏形成的過程大約時長為7天，黃千慧醫師建議孕媽咪們選擇能維持阻絕效果、在體內維持至少7天的產品。在材質上，也要選擇不易造成身體發炎、過敏，與身體相容性高，能被身體吸收的產品，如：氧化纖維素、玻尿酸、葡萄糖聚合物等都是適合的材質。產品種類繁多，有凝膠、貼片等形式，基本上，醫師都會根據經驗與傷口狀況給予建議。依據用量，一次花費大約在1～2萬元左右，有考慮使用的媽咪可以跟醫師討論，選擇最適合自己的產品。

「術後沾黏」預防、治療怎麼做？ （圖/ 嬰兒與母親提供）

此外，媽咪們也可以從術後照護著手預防，黃千慧醫師建議若術後狀況許可，產婦可以儘早恢復進食，在攝取充足營養的同時，也刺激腸胃蠕動。可以先從流質食物、軟質食物、固體食物循序漸進。但飲食上，還是要以清淡為主，避免吃容易脹氣的食物，例如：奶製品、高澱粉食物（如：地瓜、芋頭）、豆製品等；也不要吃辛辣、油膩的食物。在產後復原期間，媽咪們體力恢復尚可的話，也建議多下床活動，透過走動促進腸胃蠕動，降低沾黏發生的可能性。

發生沾黏的常見症狀

一般而言，輕微的沾黏不太會出現症狀，也不會影響日常生活。往往需要到再次手術時，才會發現有沾黏的情形。但也可能會出現顯著的症狀如：腹痛、骨盆腔疼痛等，媽媽術後可以通過排便、排尿和疼痛的情況來觀察。

隨著沾黏發生部位的不同，身體也會出現對應的症狀。若沾黏發生在腸道，產婦會經常感覺腹痛或排便習慣改變。黃千慧醫師描述，就像是原本暢通無阻的高速公路突然遭到封閉，食物的堵塞會造成排便困難、脹氣、便秘（每週排便少於3次，過程需要用力或糞便乾硬就屬於便秘），嚴重的患者甚至會噁心、嘔吐。而腹部的疼痛一般以絞痛形式出現，與一陣一陣如經期悶脹感的宮縮痛有一定區別。若沾黏發生在膀胱，則可能會壓縮到膀胱體積而造成頻尿。出現以上症狀，請媽咪們要主動告知醫師以作進一步處理。

治療以藥物為主，如日常無影響可恢復正常作息

「術後沾黏」預防、治療怎麼做？ （圖/ 嬰兒與母親提供）

事實上，剖腹產造成嚴重沾黏的機率不高，且大多數的腹部沾黏不會引起症狀。如果對日常生活無礙，術後就可以恢復正常飲食與作息。除非出現諸如上述症狀，且已經干擾日常生活、損害生活質量，才需要尋求治療。而治療方式上，也並不一定需要動手術。黃千慧醫師解釋，一般是先根據症狀治療。若患者主訴腸道有沾黏的症狀，醫師會先讓患者禁食，期間視狀況注射腸胃蠕動促進劑或灌腸等，觀察食物是否有辦法通過腸道。其他器官的沾黏也會以藥物緩解為優先。除非治療效果不佳，且患者日常已嚴重受影響，才會再考慮用手術方式治療。

本文作者：林雁

(本文摘自【嬰兒與母親】2022年12月號)