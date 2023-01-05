當寶寶進入副食品階段，開始嘗試更多種類的食物，爸媽們在準備上難免會遇到一些問題，像是食物來源乾不乾淨？擔心過敏問題？此篇邀請專業的營養師，來為爸媽解答！

以下整理大多數爸媽會遇到的5個問題，希望能提供方向，讓爸媽陪伴孩子度過這個重要的成長階段。

Q1：聽長輩說，奶類對寶寶比較有營養，應該晚點再給寶寶吃副食品？

黃鈺如營養師：1歲左右的寶寶，其營養和熱量來源還是以母乳和配方奶為主，以提供完整的營養素供給，支持生長發育。而寶寶成長至4個月大，就能開始嘗試副食品，以「少量多樣化」為原則，盡可能讓寶寶嘗試各種不同的食物，可以訓練寶寶的腸胃道適應力，啟動免疫的黃金期。提早給予副食品，還能訓練其吞嚥、咀嚼能力，但切記，不要把副食品（如：米麥精）加入奶中混合吃。

Q2：擔心寶寶出現過敏反應，常見的致敏食物該何時給？

黃鈺如營養師：常見的致敏食物包含蛋、海鮮、大豆、堅果等，其實每個寶寶的過敏反應不盡相同，把握少量多樣化的測試原則即可。

「我自己的寶寶在4個月大時，曾吃過一次蝦子，結果出現過敏反應，嘴巴腫了一大圈，並無其他不適症狀，隔4至5天，我又再給一次，還是有點紅腫，但反應沒第一次大，其實在適當的刺激下，孩子的身體會逐漸去適應。」爸媽可把握4至6個月大的黃金期，提供多種食物的刺激，只要是天然食材，應鼓勵寶寶多方嘗試，抑或是嘗試新的食材，並選擇平日早上時段，萬一發生較為嚴重的過敏反應，也方便就醫。

Q3：寶寶胃口好，多久能讓副食品取代一餐的奶量？

黃鈺如營養師：7至8個月大的寶寶，普遍對食物的接受度較高，這階段爸媽可以開始為寶寶增加副食品的餐數。當副食品的量越吃越多，對於奶量的需求就會下降，這時可以視情況調整奶量，不需要強迫餵食，同時也能藉機調整成全家的進食時間，享受快樂的用餐時光。

Q4：想給孩子吃副食品，但怕食物不乾淨，如何確保食物來源安全無虞？

黃鈺如營養師：有些爸媽會為孩子挑選「有機食物」，因為原料來源、製作過程都經過嚴格把關，與一般食物相比，可減少攝取到可能存在的化學添加物。

爸媽也不用給自己太大壓力，堅持餐餐都要給孩子有機食物，其實天然食物就是寶寶最好的食物來源。以蔬菜水果來說，選擇當季盛產，同樣富含營養，記得在給孩子吃之前，一定要清洗乾淨，並均衡攝取到六大類食物，寶寶一樣營養滿滿。

Q5：1歲前的寶寶，食物質地應該怎麼準備？

黃鈺如營養師：當寶寶剛開始吃副食品，主要是訓練吞嚥這個動作，質地上從稀狀到稠狀，再到軟顆粒，比如說可以從簡單的米湯到米糊再到稀飯。之後再加進蔬果，可以把不同的蔬菜與稀飯烹煮，並用調理機打碎，依照寶寶的喜好持度，慢慢調整濃度。

而飯後水果也是先從過濾的新鮮果汁，進階成含渣果汁，再到果泥到固體食物，慢慢訓練到寶寶的肌肉咀嚼動作，在3歲以前必須要特別注意，不要給完整的食物，像是葡萄、堅果、小番茄等，如要給寶寶吃，要將這些食物剁碎，避免噎食造成危險。

本文作者：Fan

(本文摘自【嬰兒與母親】2022年12月號)