今年是KID（林柏昇）人生最豐收的一年，年初娶到東區妹仔Rita，又以迅雷不及掩耳的速度迎接好「孕」到，主持節目《綜藝玩很大》，五次入圍金鐘獎，兩次敲響金鐘，靠著一點一滴的努力，成了名符其實的人生勝利組。

夫妻倆把媒體獨家專訪留給《嬰兒與母親》雜誌，拍攝現場穿上英倫紳士裝的KID挽著愛妻，深情告白：「感謝老天送我的完美禮物」，眉眼手足間在在透露出悉心呵護這份得來不易的幸福。

遇見對的人 珍惜被照顧的感覺

細數夫妻倆從認識到交往，攝影棚霎那間都暖了起來，空氣中還散發甜膩氣息。2人是在朋友的聚會下相識相戀，當時KID正在當兵，「我老婆是非常幽默風趣的人，雖然她外表看起來酷酷的，但她很會逗我開心，而且超級貼心，相處起來，我不必一味討女生歡心，我們是以結婚為前提在交往，從小獨立慣了的我，很珍惜並享受著被照顧的感覺。」

KID如數家珍訴說著太太的好，好不容易話語權轉到Rita身上，女主角接腔稱：「我們年紀相差近10歲，剛認識他時，我就很喜歡參加他跟朋友的聚會，當時他跟同齡朋友都有穩定的工作，處於很成熟有深度的狀態，我都笑稱他是企業家，跟螢幕上的瘋面仔差很大。」在對的時間點遇上對的人，讓倆人更篤定，未來的幸福藍圖中，必須彼此依偎相伴。

向來喜歡小孩的KID，看著身邊同齡友人紛紛走入家庭，自從有了貼心的Rita，讓他敢於編織人父夢。婚後夫妻倆都做了健康檢查，意外發現另一半有巧克力囊腫，經討論後，夫妻倆雙雙決定先凍卵，共取出16顆卵，最後藉由試管嬰兒療程，成功懷孕晉升準爸媽，將在明年1月迎接新生命到來，讓夫妻倆萬分期待。

選擇對的事 苦盡甘來「家」的歸屬

命運如此奇妙，在遇上Rita之前，「家」的歸屬感對KID來說，是得來不易。「以前的我很努力工作賺錢，很大部分原因是為了家人。」因爸爸曾迷失自我，母親也是再傳統不過的花蓮媽媽，KID從小就知道凡事必須靠自己，打工賺學費、生活費，在演藝圈存了20年的錢，除了替父親償債，人生買下的第一棟花蓮透天厝，只為了讓爸媽不必再寄人籬下，一家人終於有了定錨的棲身之所。

「我爸算是浪子回頭，曾經有好長一段時間，我把他當成最熟悉的陌生人，有時還會硬碰硬；但現在的他不賭了、也不吃檳榔了，連菸都很少抽了，我自己也快當爸爸了，心中早就原諒他、放下了，有這段人生經歷，我希望將來我可以是個好爸爸。」懂得把挫折轉化為改變的勇氣，是KID從男孩蛻變成男人的第一步。

KID淡淡地說：「家，讓我嘗盡了酸甜苦辣的感受，但我還是覺得自己比一般人幸運百倍，我沒有好的學歷、很硬的後台背景，但我靠著努力拍片主持，可以得到不錯的報酬收入，進而慢慢改善家裡的生活。」

當愛來敲門 好孕擋不住，KID和Rita感謝老天送的美好禮物。（圖/ 嬰兒與母親提供）

機會靠自己創造 演藝圈典範當榜樣

面對五光十色的演藝圈，KID始終清楚自己的目標與方向。「大家覺得我瘋瘋癲癲的，但說實話，我還真沒有迷失過ㄟ。」KID自嘲，從小到大，父母忙於求溫飽，根本顧不上孩子的教養與教育，「很多事情都是靠我自己去闖、去體會的，但我好像天生帶有趨吉避凶雷達，會自然而然靠近比較好的人，這部分我心裡是有一把尺的，否則應該很容易被帶壞吧！」

舉例來說，和吳宗憲一起主持《綜藝玩很大》，演藝圈前輩的身教言教，無疑是KID最好的學習榜樣。他自省：「以前的我是會有起床氣的人，但身為外景節目主持人，容不得你有這樣的脾氣！」曾經和憲哥一起出外景，錄影空檔，大夥人在遊覽車上補眠，突然一位民眾衝上車，大力拍打憲哥嚷著央求和大明星合照。

「所有工作人員倒吸一口氣，被嚇醒的憲哥一秒回過神，在助理出面阻擋前，完成了民眾的合影願望。」事後，吳宗憲只告訴KID，「這些觀眾可能一輩子只見到你一次，但這一次可能是他人生中最快樂的一天，我們身為藝人能被這樣喜歡著，要懂得珍惜。」

環境可以改變一個人，懂得替別人多著想一分，讓KID在圈內圈外都能累積好人緣，尤其遇見Rita、升格為人夫後，更成為體貼入微的好老公。

從交往到結婚2年多來，二人不曾吵架，日前家中狗寶貝吃壞肚子，清晨5點要出班的KID，睡夢中聽見狗狗拉肚子的聲音，二話不說起身整理床單環境、帶狗狗到陽台便乾淨，前前後後忙了快1小時，整晚睡不到4小時就又要出門工作，讓Rita感動傳訊息，說將來小寶寶出生後，KID肯定會起床幫忙照顧。

當愛來敲門 好孕擋不住，KID和Rita感謝老天送的美好禮物。（圖/ 嬰兒與母親提供）

幸福靠倆人營造 娶到一家子溫暖愛

「我的成長背景，讓我對於將來如何教育孩子不太有把握，我跟老婆商量，以後由她來教，我負責陪玩就好。」KID總是羨慕Rita和家人的緊密關係，「我岳父岳母給我老婆的家庭教育是很有家的向心力與凝聚感，所以即使她們3姊妹都嫁人了，假日或重要節日都會選擇回娘家一起過。」

「家的溫暖一直是我心中非常嚮往的，結婚後，我覺得我不是只娶到太太一個人，我好像娶到一整個家，有一種賺到的感覺。」前一秒還萬分感性的KID，不忘來個綜藝咖回馬槍，逗得嬌妻笑得合不攏嘴。更讓KID暖心的是，岳父岳母把他當成兒子般看待，每當KID有節目播出，二老必守在電視機前當忠實粉絲。

機會可以靠自己創造，而幸福得靠倆人攜手營造。之前KID拍攝騎重機環島外景節目，Rita偷偷帶著雙方爸媽到終點站花蓮，簡直讓KID暖到心坎裡，直誇：「我老婆最厲害的地方就在於她可以把家組合在一起，我的生命裡已經不能沒有她。」

KID熱愛上山下海，Rita則是最好的旅伴，可一起爬山潛水，也能享受獨處時光，KID甜誇：「只要是我老婆安排的，都是最好玩的行程！」知道KID愛吃在地美食，Rita總會在行程中穿插百年老店或當地美食，就連寶寶的性別趴，也在魚塭舉辦（魚塭的一邊因為光合菌與有機質，發酵呈現粉紅色，另一邊的池水則是自然的藍綠色，2種顏色正好可以代表男孩或女孩），真是創意十足的「野人」風格。

KID的眼底盡是疼愛，Rita辭去醫美工作前，他心疼嬌妻挺著肚子擠公車上下班，主動要求改搭計程車，反而是另一半的家庭教育，讓嬌妻養成節儉不浪費習慣，夫妻倆互相替彼此著想，如同共舞華爾滋，一進一退成為和諧一體。歲月是一段有去無回的旅行，好的壞的都是風景，有嬌妻陪伴，讓KID不再感到孤單；而懷著天使寶寶的東區妹仔Rita，每一個決定都有KID無條件支持，嘴角藏不住幸福笑意，讓攝影棚充滿粉紅泡泡。

本文作者：Angela

(本文摘自【嬰兒與母親】2022年12月號)