繼「AMT亞太行銷數位轉型聯盟協會」與「時報大師會館」合作推出的線上課程「AdTech：數位轉型的關鍵方案系列課程」廣獲好評之後，也為推動加速亞太區企業品牌推動顧客數位體驗、解密數位增長、提升數位營收，亞太行銷數位轉型聯盟協會(AMT聯盟)即將於2月3日假台北文創6F盛大舉辦「第一屆行銷數位轉型 亞太品牌峰會」，現場邀請超過15家數轉標竿企業，聚焦在新架構、新數位、新應用三大主題分享與交流。

疫情企業「數位轉型」必要性與急迫性，「面對越來越重視數位體驗的消費者，企業不能沒有科技行銷思維。」AMT聯盟理事長高端訓指出，品牌必須透過品牌大數據與MarTech經營，利用數位工具輔助企業掌握會員用戶的不同行為和需求，在數位生態圈交織更多緊密關係，搶攻用戶眼球與商機，才能有助於行銷績效與轉換率提升。

本次峰會特別邀請到數位發展部數位產業署署長呂正華、momo富邦媒體科技總經理谷元宏、台灣大哥大商務長林東閔、新光三越數位發展部副總黃韻芝、Yahoo事業發展部資深總監方士銘、小米互聯網商業營銷品牌部資深策略總經理熊艷、Appier大中華區與日本地區企業解決方案副總李致杰、家樂福電子商務數據暨數位轉型總監林文子、LINE台灣品牌行銷部副總陳文琪、數位時代創新長黃亮崢、連鎖加盟促進協會理事長吳永強、智策慧品牌顧問執行長陳茂鴻、堯智科技管理顧問總經理黃燕玲等嘉賓，一次從電商、零售、通訊、百貨、網路媒體、物聯網、AI驅動、數位服務等面向，帶大家一探最新行銷數轉洞察和實戰案例！

「行銷數位轉型已不是趨勢，目前已進入實際場景大量應用階段，數位行銷科技工具日新月異，唯有不斷共學應用，才能找到屬於自己品牌轉型之路。」AMT聯盟副理事長吳秀倫也表示，峰會目的不僅是數位增長心法的分享，更將持續促成更多跨界對話與跨界合作。本峰會力邀各產業成功案例，透過實戰經驗，相信能促進與會者布局成長下一步！

行銷數位轉型亞太品牌峰會，即日起團報(3人以上)或1月15日前報名享 7 折只要3,500元/人(原價5,000元)，還可參加Demi-Holim NFT抽獎(限50枚) 。

時間：2023年2月3日(五) 9:00-17:30

地點：台北文創6F多功能廳

同時，「時報大師會館」也將於峰會現場提供最優惠購課方案活動，讓您線上線下精進無縫接軌！