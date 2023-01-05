一名70多歲婦人日前搭乘印度航空時，遭男性醉客當眾撒尿。

一名70多歲婦人近期搭乘印度航空（Air India）的商務艙時，竟被一名喝得醉醺醺的男乘客當眾撒尿，婦人描述醉漢在她面前掏出私處噴得她到處都是，男子上完還不走，持續在婦人面前露出私密部位，讓婦人的座位不斷飄出尿騷味。最令她不滿的是，空服員的處理態度並不積極，讓她氣得向航空公司高層投訴。

綜合《印度時報》（The Times of India）、新德里電視台（NDTV）4日報導，一名70多歲婦人近期向印度航空集團董事長陳哲（N. Chandrasekaran）投訴，抱怨自己搭乘印航時被撒尿，空服員卻未積極處理。

她在信中寫道，自己是在2022年11月26日搭乘印航商務艙從紐約飛往德里，事件發生在午餐過後，當機艙燈都暗下來時，一名明顯喝茫的男子走到她座位旁，拉下褲子拉鍊、掏出私處對著她撒尿，男子解放完還不走，「持續對著我暴露他的私密處」，直到同行友人喊他，男子才離開。

醉漢離開後，婦人立即找空服員幫忙，她說「衣服、鞋子、包包完全被尿噴溼了」，空服員也到座位上確認都是尿騷味，並且在婦人的包包、鞋子上噴灑除菌劑，空服員也給婦人一套睡衣及拖鞋換上。

由於婦人不想回到座位上，因此空服員將她換到較窄的空服員座位，不過一小時後又請婦人回座，此時婦人的座位已經鋪上乾淨的布，但附近仍瀰漫著尿騷味，婦人就在充滿尿騷味的狀況下入座，2小時後才又被換到另一個空服員座位，直到下機。

婦人後續才從其他乘客口中得知，航程中頭等艙還有好幾個空位，讓她在信中抱怨，「顯然空服員並不認為有必要優先照顧焦慮的乘客。」

她控訴空服員在處理非常敏感、創傷的情況時不夠積極，讓她從頭到尾必須自己發聲，而且等很久才有回應，她認為空服員沒有在事件發生期間試圖確保她的安全或舒適，這讓她感到相當焦慮。

報導指出，在對著婦人撒尿後，喝茫的男乘客最終安然離開，沒有面臨任何處分。

針對婦人投訴，印度航空後續已報警處理，印航4日也宣布，禁止男子搭乘該航空30天。