丹麥的國民素質、治安和低犯罪率都是全球數一數二，最新出爐的數據顯示，2022年全年更是連一起銀行搶案都沒有發生，除了警報系統改進和監視器普及外，現金使用量和銀行人工作業的減少，也讓劫匪無從下手。

CNN報導，丹麥2000年發生的銀行搶案有221起，但自從那之後逐年下滑，直至2021年，僅發生1起銀行搶案，而今年更是一次都沒有。丹麥金融專家表示，「這有部分都是歸功於監視器普及、改進警報系統，以及加強與警方的合作」。

除此之外，現金使用量減少和銀行員急遽下降也是一大原因，Busk-Jepsen表示，丹麥約800多家銀行分行，僅剩20家有職員作業，大多都使用ATM來操作。報導指出，過去6年中，丹麥人的消費習慣持續在改變，現金提款下降約75%，而信用卡和行動支付的使用大幅攀升。

事實上，其他國家的銀行搶案也明顯改善，美國從2004年的7556起，下降至2021年的1724起。但這並不代表劫匪的消失，只是從實體銀行轉向線上的網路犯罪，Busk-Jepsen警告，丹麥線上銀行詐騙持續增加中，「過去是劫匪搶銀行，而現在則直接找上客戶」。