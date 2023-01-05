民進黨去年九合一選舉慘敗，總統蔡英文也因此辭掉了黨主席，對於接踵而至的2024總統大選，最有可能代表民進黨出戰的是副總統賴清德，而國民黨則屬新北市長侯友宜呼聲最高。對此，前立委郭正亮4日就曝光了「2024藍綠最強組合」，直呼「國民黨較佔優勢」，引發討論。

郭正亮4日在中天節目《綠也掀桌》中表示，若是侯友宜代表國民黨參選2024，那他的副手一定是台中市長盧秀燕，因為完全互補，盧秀燕是外省人，跟深藍有接觸，又是女性、又是中台灣，結構上最加分；至於民進黨如果派出賴清德，那他的副手就一定是駐美代表蕭美琴，也是男女配，兩邊都是最強組合。

郭正亮最後也直言，「這兩組候選人國民黨目前小勝，比較佔優勢」，一個原因是大勢，因為民進黨九合一大敗；另一個則是2024的主調一定是避戰，國民黨一定會問賴清德「有沒有兩岸政治溝通跟談判的能力」，賴清德要證明，而這對民進黨來說難度比較高。