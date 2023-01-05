《菸害防制法》修法內容備受矚目，相關條文仍在協商中，但藍委林為洲3日揭疑因受到美方施壓，讓民進黨立院黨團高層下令支持政院先前版本，即有條件開放加熱菸，痛批根本是超大型翻車現場。媒體人朱凱翔4日則在《頭條開講》節目舉蝦皮為例，當初民進黨政府把淘寶趕走，讓蝦皮落地，公開秘密就是蝦皮高層是前民進黨黨工，是總統蔡英文身邊非常親近的人，加熱菸背後的金流、關係、人脈，恐怕都是決策關鍵因素。

林為洲3日在臉書發文，指出《菸害防制法》修法歷經了4次朝野協商，慢慢取得國會4黨及國健署共識，將加熱菸載具納管，並不得宣傳廣告、未滿20歲不得購買，國健署還擬出條文版本。沒想到高層一聲令下，這些共識通通被直接推翻、不管了，之前的討論協商，原來都只是演戲過場，「高啊！」林為洲狠酸民進黨立委和衛福部國健署「演得也太像了」，痛批綠營黨團護航政院版有條件開放加熱菸根本是超大型翻車現場。

「我對菸沒有什麼研究，我這輩子都不抽菸，我很希望把柯建銘這種在立法院抽菸的移送法辦！」朱凱翔說，在美中台戰略這麼層次，我們已經一面倒被美國予取予求。但是低一點層次的，這種案子很意外嗎？這還有很多遊說的力量在裡面，為什麼加熱菸可以？為什麼電子菸不可以？

朱凱翔指出，這簡直就是中華民國政治的一個笑話，我們一向覺得陸資怎樣怎樣，結果我們把淘寶趕出去了，讓蝦皮落地了！對蝦皮就百轉千迴、想盡辦法說「這不是陸資啊」！但是對淘寶就把它趕出去了，這背後是什麼，這背後政壇公開的秘密就是蝦皮高層是前民進黨黨工啊！

「民進黨、小英身邊非常親近的人，靠蝦皮這一單不知道賺了幾個億啊！」朱凱翔強調，加熱菸跟電子菸除了有戰略層次的關係之外，背後的金流、關係、人脈，恐怕都是影響這個決策很關鍵的因素。

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