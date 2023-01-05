新北一名女銀行行員前年至7旬簡姓男客戶家中拜訪，未料簡男不斷出言騷擾，稱讚女行員皮膚很好、胸部很挺要求親一下，後來竟大膽伸手觸摸女行員的胸部，慘遭移送法辦。新北地院審結，依強制猥褻罪，處簡男有期徒刑7月。可上訴。

判決書指出，A女在銀行任職，2021年4月某日上午前往新北一處住宅拜訪7旬簡姓男客戶，協助其辦理美金買賣事宜，未料簡男先出言稱讚A女皮膚很好、胸部好軟好白又很挺，接著還要求A女讓他親一下，隨後直接把手伸進A女襯衫觸摸胸部，嚇得A女立刻彈開，並向簡男表示「不要這樣子」，A女回報公司後便報警處理。

對此，簡男坦承有觸摸A女胸部，但稱自己僅有觸碰一下，A女說不可以之後，他立刻收手，認為並沒有涉及強制猥褻，僅違反性騷擾防治法。

新北地院審理時，法官勘驗A女同事證詞，發現同事稱案發後接到A女電話，A女情緒不佳，稱自己被客戶侵犯等語，認定A女事發後的情緒壓抑且驚慌，出現注意力不集中、失眠及食慾不振等症狀，符合一般性侵害者的反應，故不採信簡男說詞，酌情後，依犯強制猥褻罪，處簡男有期徒刑7月。可上訴。