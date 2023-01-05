還稅於民話題近日引發熱議，但總統蔡英文元旦談話似未鬆口發現金，引發綠營基層民代承受壓力反彈，最終由行政院長蘇貞昌於4日宣布普發6000元。PTT鄉民卻仍照酸，其中許多人都在追究，「其他3000億哪去了」、「防疫預算8400億到底花在那裡」。

財政部預估2022年全國稅收將超過預算數約4500億元，其中700億元為地方政府稅收，中央政府可以運用約3800億元。總統蔡英文與行政院長蘇貞昌表示，其中1000億元額外撥補勞保、健保財務缺口及電價補貼，另1000億元啟動「加強韌性經濟方案」等7項措施，剩下1800億元，除預留不時之需外，將發放現金全民共享。

府院初步規劃每人擬發放現金6000元，行政院將提出特別條例，待立法院通過特別條例後，再編列特別預算送交立法院審查；此外，這次全民發現金將採「匯款」方式，需要全民帳戶資訊等，預估作業時間至少需要1個月。府院高層指出，考量立法、預算審查及作業時間，過年前發放恐怕來不及，預計最快2月底、3月初入帳，3月發放的可能性較高。

PTT鄉民酸：「看來是覺得輸不夠慘」、「政策買票」、「8888比較好吧」、「高物價、房價、低薪、少子、兩岸問題，靠6k解？」、「全民帳戶，到時候是要去登記還是怎樣」、「發錢嘍～發大家未來的錢真爽」、「之前co2說要發的時候規劃就來得及了」、「不把錢拿去解決問題，只會撒幣的政府」、「怎麼不發7倍卷惹，不是很秋？」、「怎麼只剩6千，本來說的1萬呢」、「有些窮人又領不到了，呵呵」、「退我稅好嗎」。

還有人說「防疫預算8400億到底花在那裡？」、「你特別預算花兩兆，才發6000？你還是人嗎」、「之前被打醒，預算要過審核，超徵0審核，要小心退錢以外的錢被濫用，其他3000億哪去了」、「連多繳的稅也要被污走了」、「我繳的稅早就超過照6000了，直接退我稅啊」、「綠共也要留點錢花呀」、「拿回自己的錢卻變成政府給施捨」、「我們政府很有錢啊」、「阿沒帳戶的去死嗎」、「一定會好好存起來，感謝政府」。