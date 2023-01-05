星期一，法國TMC電視的特派記者，在烏克蘭東部頓內次克州與棚內連線時，後方發生了大爆炸，俄軍轟炸了當地的體育館和火車站，記者立即逃離直播現場，現攝影棚內眾人已嚇得啞口無言。

事件發生在德魯士科夫卡(Druzhkovka)，離俄羅斯控制的頓內次克市僅20公里。遭擊中的是牽牛星冰上運動館(Altair Ice Arena) 以及當地火車站。當時法國收視率最高的每日秀(Quotidien)節目正在直播，主持人與特派記者連線，結果就遇到俄軍轟炸，在記者逃開之後，節目切回攝影棚內，人人面色凝重，想知道發生了什麼事。這場轟炸直播呈現在西方媒體節目內，讓人們看到俄烏戰爭的殘酷，這就叫做「朝不保夕」。

Moment Russian air strike nearly hits French journalist live on air in Donetsk

同時，俄羅斯與烏克蘭對轟炸的說法也截然不同，俄羅斯國防部 (MoD) 斷言，這場轟炸摧毀了兩套美國 M142 「海馬斯」(HIMARS)火箭系統，以及4輛捷克製造的 RM-70火箭發射車。並且導致120 名烏克蘭士兵喪生，是對烏克蘭軍隊一次成功的打擊。

不過，烏克蘭總統府發言人季莫申科(Kyrylo Tymoshenko)表示，只有兩名士兵在那次襲擊中受傷。烏克蘭國防部人士說，俄羅斯稱「擊毀海馬斯」有關的說法，通通不是真的。

Ukraine: destroys russian military base with russian soldiers, ammunition and weapons.



russia: destroys humanitarian centre, injures several civilians. One of them is a journalist.



As always, the second army in the world demonstrated its true power 💪 pic.twitter.com/EvXPiSZqcp — Rinat (@ri_not_ri) January 3, 2023

五角大廈海軍陸戰隊發言人加恩中校(Garron Garn)表示：「我們也在追查俄羅斯國防部說法的可信度，但目前無法確認真實性。我們正在清點20輛海馬斯目前的情況，如果海馬斯發射車被摧毀，那我們應該會知道，因為上面都有定位器。」

「五角大廈與烏克蘭持續都是坦承一切的做法，他們積極回報，以及現場檢查（在安全條件允許的情況下），一旦支援武器進入烏克蘭，他們就開始記錄和追踪後續動向。」

「為核實這些資料，在基輔大使館的美國國防部人員，最近恢復了現場檢查，以評估武器庫存數。」

親俄羅斯的雷夫多卡電訊頻道( Readovka Telegram)聲稱，「前一天烏克蘭軍方正在卸下運往該市的武器和軍事裝備。顯然，烏克蘭方面像往常一樣隱瞞了實際損失，但尚無確切數據。」

烏克蘭國防部人士拒絕就這些說法發表評論。

烏克蘭外交庫列巴在Instagram上貼出遭炸的場館，並說：「所有人都應該看看這些照片，這是體育比賽的場地，這裡訓練運動員，是烏克蘭最大的曲棍球和花式滑冰訓練中心。」

庫列巴說，國際應該譴責這場襲擊，抵制俄羅斯和白俄羅斯運動員參加國際比賽。