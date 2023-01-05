仕招社會福利慈善事業基金會工作人員，4日晚間在台北市社會局社工與志工協助下，前往台北車站周邊夜訪街友並發放紅包。（張鎧乙攝）

為讓街友好過年，仕招社會福利慈善事業基金會在旺旺志工團支援下，4日晚上一起到台北車站發送年節紅包，共發給1000名街友，一人發500元，讓他們感受社會溫暖，領到紅包的街友們都連聲道謝，仕招基金會課長周哲仁也說，此次發放年節紅包，希望讓街友有過節的氣氛。

仕招基金會自2003年開始，每逢春節、端午節和中秋節等3大節日，都會主動舉辦關懷街友活動，今年也邁入第21年，將在台北市發給1000名街友，一人發500元紅包，仕招基金會4日晚上也率領旺旺志工團以及北市社會局志工、就服處員工一起夜訪發紅包。

仕招基金會課長周哲仁表示，此次發放年節紅包，希望讓街友感受社會溫暖，也讓他們有過節的氣氛，希望延續旺董的愛心，雖然這幾年在街友關懷上，社會局都很認真，社工也都會不定期來夜訪，但街友狀況並非簡單就能緩解，社工也只能盡量幫忙，也感謝來服務的志工們的辛勞。

中正社福中心主任邱慶雄則說，跟仕招基金會合作很多年，今日萬華社服中心跟中正社福中心的也有同仁來幫忙夜訪，協助辨識街友身分，因為過年會有其他人從別處來等紅包，但希望這分愛心，是能給真正有需要的街友們領取。

有些領到紅包的街友連聲道謝，也有街友表示，過年前能領到紅包，感到很快樂也很感謝，會拿去買一些飲料食物，剩下的存起來，感謝志工們讓她可以開心過年。

志工吳肇嘉表示，很感謝有這機會服務，但這幾年夜訪後，發現街友沒有減少，且有越來越年輕化趨勢，看到都覺得心痛，每個人背後都有故事，不是每個人都想當街友，除了企業需要更多關懷，政府也應提出更有效方式幫忙。

志工陳曉銘則說，這是第三次夜訪，擔任志工的收穫，除了可以多付出，也更懂得知足，了解自己擁有的相比下多太多，生活就該減少抱怨，而是可以多為其他人做事，也很佩服董事長默默付出的作為，真正去關心需要幫助的人。