九合一選舉民進黨慘敗後,副總統賴清德宣布參選黨主席,並可望代表綠營角逐2024總統,國民黨目前則以新北市長侯友宜競逐總統大位的聲勢最被看好。媒體人韋安4日在臉書發文指出,賴清德和綠營要打「捍衛本土政權牌」,但若遇到比賴更本土的侯友宜,就變成根本是一張廢牌。

民進黨前立委段宜康4日受訪評論2024總統大選時表示,國民黨候選人一定是侯友宜,並表示目前看來,賴清德的勝率沒有超過5成。韋安對此指出,侯友宜、賴清德如果一對一相爭,他預測結果是6 vs 4;如為侯、賴、柯文哲三腳督,則是5.5 vs 3.5 vs 1.0,賴和綠營要打「捍衛本土政權牌」,但遇到比賴更本土的侯,就變成根本一張「廢牌」,可是藍營若為其他人出來,這張牌又會變成「王牌」。

「國民黨的問題,目前看起來很複雜,但其實很簡單。」韋安表示,如果想贏,就想辦法把最強人選推出去,若不一定要贏,就搞「公平競爭」、「玩制度」、「拱這個,卡那個」,至於誰是國民黨最強,韋安認為已明擺在那,就是能經得起不斷檢驗,可把藍、白、綠的票都拿到的人。

另外,韋安還轉貼自己前年底寫的文章《柯文哲2024總統夢》,認為此事看來有可能真的會發生,因為如果2024藍營派不出最像樣的人出來,既使柯的施政能力有目共睹,但敢喊「兩岸一家親」,能守住「和平」底線的人,就是2024的最大公約數。