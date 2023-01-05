九合一選舉民進黨慘敗後，副總統賴清德宣布參選黨主席，並可望代表綠營角逐2024總統，國民黨目前則以新北市長侯友宜競逐總統大位的聲勢最被看好。媒體人韋安4日在臉書發文指出，賴清德和綠營要打「捍衛本土政權牌」，但若遇到比賴更本土的侯友宜，就變成根本是一張廢牌。

民進黨前立委段宜康4日受訪評論2024總統大選時表示，國民黨候選人一定是侯友宜，並表示目前看來，賴清德的勝率沒有超過5成。韋安對此指出，侯友宜、賴清德如果一對一相爭，他預測結果是6 vs 4；如為侯、賴、柯文哲三腳督，則是5.5 vs 3.5 vs 1.0，賴和綠營要打「捍衛本土政權牌」，但遇到比賴更本土的侯，就變成根本一張「廢牌」，可是藍營若為其他人出來，這張牌又會變成「王牌」。

「國民黨的問題，目前看起來很複雜，但其實很簡單。」韋安表示，如果想贏，就想辦法把最強人選推出去，若不一定要贏，就搞「公平競爭」、「玩制度」、「拱這個，卡那個」，至於誰是國民黨最強，韋安認為已明擺在那，就是能經得起不斷檢驗，可把藍、白、綠的票都拿到的人。

另外，韋安還轉貼自己前年底寫的文章《柯文哲2024總統夢》，認為此事看來有可能真的會發生，因為如果2024藍營派不出最像樣的人出來，既使柯的施政能力有目共睹，但敢喊「兩岸一家親」，能守住「和平」底線的人，就是2024的最大公約數。