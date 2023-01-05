長榮航勤員工因不滿年終僅一個月，發起集體休假，導致癱瘓航班，桃勤工會也宣布不會協助長榮調度人力，但4日由於資方態度放軟，同意桃勤工會提出的6大訴求，取消春節罷工，對此長榮航空企業工會顧問周聖凱示，看在長勤員工眼裡相當心寒，更有空姐直言「太羞辱人」。

根據《三立新聞》報導，桃勤工會與資發達成協議，但長勤寧願花2倍薪水找派遣工，也不願正面協商，周聖凱對此表示「我們對公司提出加薪會有點悲觀」，更直言，除了不排除春節罷工外，有許多人已開始規劃離職，屆時影響層面更大，呼籲公司快點出面協商。

一名不具名長榮空姐指出，身邊許多同事都支持這次罷工，表示航空賺錢，背後的航勤功不可沒，疫情期間大多空服員都支援過貨機，看見航勤上下搬貨真的超辛苦，加上當時工作量又大，結果去年的年終已經很羞辱人，今年還跟其他單位差那麼多，員工不滿才會一次爆發。

周聖凱看到桃勤勞資協議達成，也坦言反觀自家公司，態度依舊強硬，說會積極溝通，但至今仍未給出具體方案，不願正面溝通，員工看到這則新聞只會更失望。