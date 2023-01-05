許多人天生容易緊張，因此做事特別慢。就有一名女網友表示，自己到7-11買咖啡，結帳時因為太過緊張，講話一直打結，還不小心把零錢掉滿地，讓後面排隊的人火大開罵「還要等多久」，因此忍不住發問「有沒有適合我這種笨手笨腳的人快速結帳的方法」。

女網友在《Dcard》PO文「超商結帳變社死現場」，她說，上班時間的7-11人潮真的很多，好像戰場，因此自己也相當緊張，早上買咖啡報電話號碼時，舌頭就一直打結，後面又因為拿錢包時，不小心守滑，零錢掉滿地，蹲下來撿的時候就聽到後面排隊的大叔開炮「受不了、到底要用多久、要浪費多少時間」。

原PO說，感覺當下幾十雙眼睛全都在瞪她，又聽到這句話，根本社會死亡現場，羞愧地拿了咖啡後逃跑似的離開現場，越想越覺得自己沒用，玻璃心碎滿地，忍不住詢問，有沒有快速結帳的方法，適合她這種笨手笨腳的人。

底下網友看到後，提出當下避免社死的處理方式：「其實當下直接跟店員說一句先幫後面的結帳，自己先到旁邊撿錢順便深呼吸冷靜一下就好」，讓原PO直呼感謝「學到了」；其他人則提出：「用悠遊卡付款最方便，B一下連錢都不用拿」、「結帳的時候掃APP條碼，電話都不用報了」、「先打開APP就對了」。