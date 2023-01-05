根據美國聯邦準備理事會（Fed）今天公布的去年12月會議紀要，聯準會官員預期，由於通膨居高不下，今年開始降息將不適當。

法新社報導，聯準會去年12月會議紀要指出：「與會者皆不預期，2023年開始降低聯邦資金利率目標有其適切性。」

據報導，儘管聯準會去年12月放緩了升息腳步，未如之前一口氣升息3碼，但今天公布的會議紀要顯示，聯準會官員擔心他們的舉措遭到「誤解」。

根據會議紀要，一些與會聯準會官員強調，有必要「清楚傳達」升息腳步放緩不代表抗通膨決心減弱。（譯者：陳正健）1120105

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