百萬網紅「波特王」和前東家的糾紛鬧得沸沸揚揚，目前已經走入司法程序，外界也好奇進度到哪了。針對疑問，本人4日就分享官司近況，並對相關指控做出澄清和反駁。

波特王在YouTube上傳標題為「關於我的官司｜一場大型的台灣社會實驗｜吃瓜群眾真的在意真相嗎？」的影片，首先感謝支持的觀眾，接著提到官司近況，不管是法官或檢察官，走程序都需要時間，涉及訴訟的內容暫時不方便多說，畢竟還在進行中，問過律師的答案是，大約1年至1年半左右，就可以走到一審，到時就會有第1次的結果。

波特王透露，這2個月他被前公司找來的打手攻擊得很嚴重，了解到這名「經理」在2022年7月就職，也就是說在他離開後對方才來，證明「此人從來沒有見過我本人，也沒有跟我共事過，他就只是聽了單方面的說辭，而出來當打手」，起初他很生氣，但事後感嘆，該名打手也只是被利用而已。

波特王深知，前公司沒有打算放過他，「畢竟我走了之後，的確也過得還行」，被指控腳本都是別人寫好的，他認為自己不需要特別去證明，「我只要持續更新影片，跟接到商案，就可以證明了」，前公司甚至在臉書買廣告，進行各種抹黑污衊，還用掛著波特王照片的粉專來發文攻擊。

波特王痛斥爆料者根本沒見過他本人。（圖／翻攝自波特王好帥YouTube）

波特王認為，都已經走法律程序，不想理會對方，但他最近忍不住思考，前公司不斷攻擊，等待審判需要時間，「那遲來的正義，真的是正義嗎？」他天真以為謠言能止於智者，卻發現仍有許多人被蒙在鼓裡，甚至有些工作已經簽約，卻因為這些風波，最後被迫取消。

波特王坦言，這2個月雖然笑笑著拍片，但他過得很難受，痛苦的不是自己被罵，而是還連累到身邊的人，接著提到過去上館長直播時，就公開表明有穩定交往的對象，怎料前公司的打手不只攻擊他，也開始攻擊他的女友，「儘管他們嘴上說禍不及家人，但他們實際在做什麼呢？」痛斥對方嘲諷拍影片辦抽獎，營造女友水性楊花的形象，卻拿不出證據，「我知道他們在編故事抹黑」。

被指控攻擊前公司家人，波特王反問：「我攻擊什麼了？請問我攻擊在哪？我是有拍片，還是有發文辱罵嗎？沒有啊」，反控對方打人喊救人，強調自己上節目根本沒有帶風向攻擊，甚至連名字都沒提到，就算主持人問，他也只回答新聞報導過的內容，後續新的進展，完全沒提半個字。

波特王認為時間會證明一切。（圖／翻攝自波特王好帥YouTube）

波特王指出，前2支澄清影片都是針對造謠來回應，才會不得不拍。他曾在公司群組辦抽獎，同事、主管包括老闆都在裡面，「如果當時覺得有問題，怎麼不當下提出來？」大家按照活動規則參加，提交得獎名單時也沒人反應，過了2年才被指控「抽獎抽中認識的，一人在自肥」，對此他喊冤：「我一個人能有這麼大權利嗎？到底是你老闆還我老闆啊！甩這鍋在我身上莫名其妙」。

中資影片一事，波特王請對方公布完整合約，並秀出金流，坦承自己也沒有怕什麼，只是好奇「他們到底能把故事編的多誇張」。至於分潤表只露表頭、不敢露出明細，他反問：「你們敢秀出同一張來嗎？不敢對吧」，因為底下有扣成本，對方卻拿不同的時間來移花接木，並解釋自己不露明細，是尊重當時的合作廠商。

前公司甚至公布對方老婆下跪的錄音，波特王澄清，當時根本不知道在錄音，而且還有畫面，顯然是監視器影像，接著喊話要對方公布完整的畫面，「不要都放那種一小段的來斷章取義，你要放就放完整的嘛！」回想當時，對方老婆講到一半突然下跪，在場第一時間只有他去扶，「而他的老公跟小孩，就坐在旁邊看」，不禁懷疑這是一場局。

波特王要前公司秀出同一張分潤表。（圖／翻攝自波特王好帥YouTube）

波特王表示，他沒有逃避任何事情，假如曝光手上的證據，對方會直接爆炸，「但這些料，有一些還是前公司人提供給我的，我現在就貼出來，可能會影響那些信任我的朋友」，因此他只能等官司結束，拿到判決書後再來說明一切。同時他也向不知該支持哪邊的觀眾表示，「不用急著信我，學會獨立思考」，因為官司是一時的，事情早晚會有結果，最後他呼籲粉絲不要去攻擊對方，「算我拜託了，真的不要」。

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