美國聯邦準備理事會（Fed）公布去年12月會議紀要，顯示聯準會官員仍決心維持高利率對抗通膨，而國際原油價格及美債殖利率則下跌，美股主要指數今天收高。
道瓊工業指數上揚133.40點或0.40%，收33269.77點。
標準普爾500指數上升28.83點或0.75%，收3852.97點。
那斯達克指數上漲71.78點或0.69%，收10458.76點。
費城半導體指數揚升68.47點或2.74%，收2569.46點。（譯者：陳正健）1120105
美國聯邦準備理事會（Fed）公布去年12月會議紀要，顯示聯準會官員仍決心維持高利率對抗通膨，而國際原油價格及美債殖利率則下跌，美股主要指數今天收高。
道瓊工業指數上揚133.40點或0.40%，收33269.77點。
標準普爾500指數上升28.83點或0.75%，收3852.97點。
那斯達克指數上漲71.78點或0.69%，收10458.76點。
費城半導體指數揚升68.47點或2.74%，收2569.46點。（譯者：陳正健）1120105
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。