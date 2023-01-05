美國聯邦準備理事會（Fed）公布去年12月會議紀要，顯示聯準會官員仍決心維持高利率對抗通膨，而國際原油價格及美債殖利率則下跌，美股主要指數今天收高。

道瓊工業指數上揚133.40點或0.40%，收33269.77點。

標準普爾500指數上升28.83點或0.75%，收3852.97點。

那斯達克指數上漲71.78點或0.69%，收10458.76點。

費城半導體指數揚升68.47點或2.74%，收2569.46點。（譯者：陳正健）1120105