「美國人不好管！」77歲的電腦教父施振榮接受CTWANT記者專訪時，對於台積電赴美設廠先是挑起「去台化」社會憂慮，如今又傳美國製造水土不服需要台灣員工輪夜班，他安然無懼地說，「台灣製造的精髓在於『人』！」而這份洞見，不只出於文化差異，更來自宏碁活生生的「蘭奇經驗」。

「台灣對東南亞、南美洲比較好管，但對歐洲、美國不好管。」施振榮耐心解釋，世界上最有名的速食、旅館連鎖品牌都是來自美、歐，也因此生出「不用台灣這套」的傲慢。

這份不用台灣這套的傲慢，並非隨口說說。施振榮不避談當年延攬宏碁前義籍執行長蘭奇（GianfrancoLanci）。蘭奇在2000年後進入宏碁，為acer在歐洲衝出名號，還讓宏碁登上全球第二大PC地位、僅次於HP，五年後被宏碁創辦人施振榮延攬，打破國籍藩籬拔擢為總經理，2008年坐上執行長大位，主宰這家台灣企業。

施振榮當年延攬宏碁前義籍執行長蘭奇（Gianfranco Lanci）。蘭奇在2000年後進入宏碁，為acer在歐洲衝出名號，還讓宏碁登上全球第二大PC地位、僅次於HP，但敗在庫存管理。（圖／報系資料照）

然這位洋將在當年全球金融危機中，因未體察終端庫存情況和景氣反轉、iPad和手機競品出現，堅持以大企業思維，持續向通路塞貨，「還抱怨台灣不配合他的策略」，導致宏碁陷入前所未有的庫存危機，直到2011年，老東家才以12.84億元巨資請走蘭奇，並認列高達43億元損失，股價一併腰斬。

去年12月29日施振榮接受本刊專訪時，台灣產業正壟罩在「去庫存」悲情中，他老人家卻不吝讚賞自家人：「這次我們董事長（陳俊聖），年初就警告要調整庫存，看得早、調整最快。」施振榮分析，庫存一多公司就沒競爭力，因為存貨在折價，同時，更有競爭力的產品出不了。

宏碁是出生在台灣的本土電腦品牌，施振榮認為台灣企業：「景氣不好時，該思考如何少損失一點；景氣好時，就要多爭取一點，才能不斷循環下去，台灣就會愈來愈強。」（圖／CTWANT資料照）

「半導體、電腦都是要半年以前下單，但2、3個月的庫存情況，就能夠判斷出終端銷售冷暖，經營者就要調整決策。」施振榮切身體驗，「和台灣人工作態度最大的不同在於，歐美人覺得把份內工作做好就可以，若中途情況有變，反正虧錢是老闆股東的事，台灣人則會把公司的事當自己的事，24小時緊盯全球各種情況。」他老神在在地說，「台積電美國晶圓廠，還是要台灣人去盯。」

46年前從買賣計算器起家的施振榮，一路遭逢多次景氣循環，每一次危機都是學習，對於去年這波電腦產業庫存危機相對淡定，自行車產業卻因此醞釀現金流風暴，施振榮不忘加油打氣，「那個產業第一次遇到！」「景氣不好時，該思考如何少損失一點；景氣好時，就要多爭取一點，才能不斷循環下去，台灣就會愈來愈強。」

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