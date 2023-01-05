位於台北市信義區的ATT購物中心是台北市著名地標，除了許多奢侈品牌進駐外，還有許多知名餐飲品牌在此展店，是許多民眾來到台北必去的商場之一，但本刊卻接獲投訴，該商場的經營公司「吸引力生活事業股份有限公司」，日前在台北市內湖區敬業路規劃另間大型商場，因疫情關係而停止執行開發案，但許多廠商早已進場施工、設備也已備妥，如今卻拿不到錢，讓廠商血本無歸。

據了解，由於ATT大直店暫停開發，受到影響的軟、硬體廠商不可勝數，損失金額更上看數千萬元，但廠商們卻控訴吸引力集團避不見面，更無法聯繫到集團的負責人，目前多間廠商已經組成自救會並將提起團體訴訟，盼能討回自己的血汗錢。

璀璨的火樹銀花在101大樓綻放，許多民眾在跨年夜當天湧入信義區，就為了一睹跨年煙火風采，由於ATT商場位於101附近，當天被擠得水洩不通，數以萬計的人潮也為商場帶來不少營業額，但與跨年夜歡欣的氣氛相反，許多ATT的配合廠商卻笑不出來，因為林林總總加起來高達數千萬元的資金收不回來，讓他們傷透腦筋。

位於大直ATT樓內的電影院、KTV計畫突然停止，讓許多包商血本無歸，氣得出面投訴。（圖／黃鵬杰攝）

「當時吸引力的戴董來找我，說他們要在內湖弄1間大型商場，複製信義區ATT的模式，ATT在台北市很有名，大家都知道，所以我當初也沒有懷疑他的說法，怎麼知道這麼大的一間公司會做這種類似跳票的行為。」負責ATT餐廚設備的陳老闆說。

本刊調查，2018年下旬，ATT吸引力集團搶進大直商圈，並推出「ATT 4 Recharge」大型商場，但才剛進駐不久就遇到新冠肺炎疫情襲捲全台，各地縣市政府訂定防疫措施，除了社交距離外，政府也不鼓勵人群聚集，還有百貨商場因為確診者足跡封館消毒，因此百貨業在過去兩年可說是淒風苦雨。

同為百貨商場業的ATT也無法倖免，大直店從疫情開始就有許多品牌撤出，導致許多空櫃狀況，讓商場虧損上億元，「ATT 4 Recharge」在去年更名為「ATT e Life」，業主吸引力公司重整商場配置，打造娛樂動漫內容，重新定位聚焦年輕市場，還規劃打造ATT自營的電影院、KTV，但仍無力挽回頹勢，日前宣布暫停開發。

吸引力集團旗下原規劃的「ATT購物商場」位於台中烏日、占地1.5萬坪土地開發案也曾突然喊停。（圖／翻攝畫面）

ATT董事長戴春發（69歲）有「夜店教父、流行服飾教父」稱號，17歲從花蓮上台北進成衣界當業務，20歲在西門町創業服裝品牌，28歲即成立ATT集團，身價破百億，友人形容他像「孤僻的火爆浪子」，做事勤奮但個性急躁，罵人又凶又大聲，但又喜歡一個人行動，雖然多年前即宣稱自己在過退休生活，但對所有開店細節及財報仍牢牢掌握。

「因為疫情的關係停止開發我們都可以體諒，但總要給我們廠商一個解決方案跟交代，當時無預警宣布暫停計畫，也沒有人通知我們，要聯繫戴董事長也聯繫不上，當時這些材料都是為了ATT叫的，如今我們也沒辦法再賣出去，這些錢要不回來，要我們這個年怎麼過？」負責風管設備的林老闆。

對此，ATT集團表示，因為疫情狀況未見明朗，公司暫時停止後續發包工程，以及驗收工程，並沒有如廠商所述不處理、擱置等情形，目前公司該項工程的後續方案尚在評估中。

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