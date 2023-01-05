全球疫情升溫，美國感染新變異株XBB.1.5的人數狂飆，大陸開放人民出國旅遊也引起各國關注，胸腔科醫師蘇一峰在臉書PO文，表示大陸變種病毒株流行，政府立刻喊危險；但美國變異株流行，政府卻說沒事，病毒流感化了；貼文引起網友熱烈討論，直呼「連病毒感染都可以雙標，厲害了」，也有人怨嘆，疫情一波接一波，這種無限輪迴的日子還要過多久。

蘇一峰昨在臉書表示，大陸變種病毒株流行，台灣政府立刻大呼太危險了，會害死台灣，所以入境將要全面篩檢，用力防堵；但美國變種病毒株流行，政府卻說沒事，目前還沒有進來，不用特別處理，病毒流感化了。

貼文引起網友討論，「搞得好像全世界只有對岸有疫情一樣」、「美國爸爸不敢嘴」、「連病毒感染都可以雙標，厲害了」、「我知道電腦會挑花生，但還沒聽說病毒會挑國籍的」、「 大家想像XBB.1.5和BA.5到底誰厲害」。也有網友認為，可能是大陸疫情的不透明性，讓大家選擇謹慎以對。

另也有民眾對於疫情持續肆虐感到沮喪，本來疫情都逐漸好轉了，最近卻又再度爆開來，如果疫情一波接一波，疫苗打了又打，人們確診再確診，這種無限輪迴的日子到底還要繼續過多久，再給個5到10年，疫情會徹底結束嗎？