在《原子少年》中一展長才的男星陳任佑近期轉戰南韓演藝圈，參加新的選秀節目《Boys Planet》，成為4名台灣練習生之一，然而才剛亮相的他，卻因此前玩弄女生感情的傳聞引起爭議。對此，他在昨(4)日發出律師聲明，澄清過往的傳聞均為不實言論。

19歲的陳任佑以「駱駝」為綽號，在《原子少年》參賽期間便獲得不少粉絲關注，雖然遺憾未能成為節目出道組成員，但他仍不灰心，轉戰《Boys Planet》再次挑戰出道名額。而身為少數的台灣練習生，更紅到大陸，在微博上引發不少話題。

豈料，從《原子少年》播出期間就有人出面爆料，指陳任佑過去曾多次自稱是母胎單身，「射後不理」欺騙女生感情，更導致他人懷孕墮胎，還造謠女方「綠」他。而今當他在《Boys Planet》上登場，這些消息也因此傳到韓網論壇，更被人翻攝到微博上，使粉絲譁然，一時間不少人紛紛喊話要「脫粉」。

陳任佑的負面傳聞在陸網上瘋傳。(圖／翻攝自微博)

對此，陳任佑在4日委由律師發出正式聲明，並放到個人社群平台上，內容強調與女性交往的言論為不實傳聞，「陳任佑先生為精進自身，竭盡一切心力，卻因該等不實言論而使陳任佑先生之付出遭到抹滅，所傷害者不只是陳任佑先生個人，更傷害了陳任佑先生的家人及所有支持者。」呼籲有心人士勿再誹謗陳任佑先生之名譽，並表示將會依法訴究相關法律責任。