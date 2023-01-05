太陽能廠中美晶(5483)近期遭外資賣超，且價連13個交易日跌破月線，是否將醞釀跌深反彈？中美晶董事長徐秀蘭表示，台灣自產本土化的模組有絕對的必要性，因為台灣沒有石油、沒有天然氣、但台灣有很好的化學和光電以及半導體實力，因此我們可以做很好的太陽能元件；目前台廠太陽能模組廠擴產面臨的困境有二：一、進口模組對本土模組的排擠效果；二、太陽能供應鏈對本土模組的支持程度，如果供應鏈的支持度低，就無法有力推動台廠的擴產。

徐秀蘭指出，理論上，台灣要把太陽能元件生產和技術拿在手上。台灣的溼度高，且颱風多，其他地區生產的模組放到台灣來使用，受風面承壓力量是否足夠都是要考量，可能在其他國家裝置沒有問題的模組，但在台灣卻不一定抵擋得了颱風。但事實上，在2022年太陽能產業遇到最的壓力就是進口模組數量大增，光前11月就已達600MW，不僅是2021年的42倍，更是台灣全年安裝量的3成以上，在這樣情況下，業界承受相當大壓力，如果供應鏈使用進口模組的量比較多，那麼中美晶要擴廠也就不一定會擴在台灣，而是會選擇其他地方，因此呼籲政府正視，也會持續與政府溝通。

徐秀蘭指出，去年太陽能事業是個好年，不論是台灣、全球客戶對裝置量需求皆增加，加上材料成本上漲，終端售價也跟著調升，帶動全年太陽能事業站回100億元。不過，去年12月中開始，多晶矽和矽晶圓價格在兩周內大崩跌，下跌2成以上，而跌幅會持續多久，目前還很難說。此影響一好一壞，壞的產品的售價降低衝擊營收成長、好的是成本降低會加速全球裝置太陽能安裝速度，期望今年太陽能營收能與去年相近。

中美晶的營收中，有9成來自於子公司環球晶，其餘則是太陽能事業。徐秀蘭表示，中美晶去年也持續投入資本支出，除擴充大尺寸 M10／M12產品外，也已準備好N型TOPCon產品的生產空間，未來生產是在宜蘭產區，至於要不要啟動生產，就看這一波波材料跌價後的需求有沒有出來，以及台灣在地本土供應鏈的支持程度。

徐秀蘭表示，美國市場機會與風險兼具，美國市場規模大，不過成本高，中美晶對美國通路也相對不熟悉，人力吃緊，是否赴美國設廠仍待評估；若要在美國設廠，產能規模要超過2GW。