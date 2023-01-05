華碩(2357)舉辦2023 CES《Seeing An Incredible Future》線上新品發表會，發表多款創作者、家用、商用、電競新品，而全場最具話題性的就是全球首款裸視3D OLED筆電顯示技術—ASUS Spatial Vision，為創作者提供獨特的視覺和工作體驗。身為永續經營的科技創新領導品牌。

全球首款裸視3D OLED技術—ASUS Spatial Vision，不需穿戴任何裝置，即可在筆電上獲得沉浸式3D視覺體驗。透過雙凸透鏡和先進的眼球追蹤攝影，為兩眼構築不同畫面，進而產生3D影像。這項新技術徹底改變創作者的工作流程，在還原真實色彩的OLED螢幕上看到3D物件和效果細節，不需查看實體原型，節省時間和金錢，同時提高工作效率；亦可觀看3D影片和電影、暢玩3D遊戲。

全球首款3D OLED創作者行動工作站—ASUS ProArt Studiobook 16 3D OLED (H7604)憑藉突破性的裸視3.2K 120 Hz 3D OLED螢幕，建立3D視覺內容更快、更直覺，只要輕按開關，ASUS Spatial Vision 技術便可讓2D視覺內容流暢轉換為沉浸式的3D內容。超亮OLED面板擁有豐富細節和生動色彩，自動調光技術延長螢幕壽命。

ASUS Vivobook Pro 16X 3D OLED (K6604)專為創作者打造，採用ASUS Spatial Vision技術和裸視3D OLED 3.2K 120 Hz 16吋螢幕。配置最多64 GB DDR5 4800 MHz RAM雙通道記憶體模組，以及最高2 TB PCIe 4.0 x4 SSD。配備MUX獨顯直連開關和NVIDIA Studio驅動程式，在遊戲時提升效能。先進的ASUS IceCool Pro散熱技術完整釋放150 W熱設計功率(TDP)。內建ASUS DialPad實現精確、直觀的創意控制。雙Thunderbolt 4 連接埠提供40 Gbps超快傳輸速度；以及標準SD讀卡機，存取檔案便利快速。

華碩共同執行長許先越表示：「華碩在永續的道路上不斷進化，秉持以人為本的理念，數據化衡量、科技化管理，攜手上下游夥伴打造責任供應鏈，走向淨零碳排，實現共好共榮生生不息的循環經濟。」