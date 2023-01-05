環球晶(6488)董事長徐秀蘭在面對2022年初併購世創失利、以及電子業存貨壓力由下游傳導至上游環境，展現高度的韌性。徐秀蘭表示，2022虎年，環球晶是開始於大年初一早上7點，德國律師告知併購世創失敗；但之後，環球晶立即重新定義，展開了「新全球化」策略也就是「全球在地化」的布局。2022年結束了，環球晶也繳出了漂亮的成績單。

徐秀蘭強調，環球晶已經開始在6個國家進行建廠，總金額達1000億元，6國的建廠都是屬於舊廠擴建，另外在美國興建新的12吋晶圓廠，去年12月1日美國新廠擴建啟動，預估未來環球晶的12吋產能將擴及亞、歐、美等3大洲。

談到全球布建產能的「起心動念」，徐秀蘭表示，2022年初併購世創的案子沒過，是觸媒。世創的案子跑了一年多，整個案子走到愈後面才發現這個案子「很政治、不經濟」，一開始還擔心反托辣斯議題，可是到最後卻是以「政治」的位階來看這件併購案。因此，環球晶開始展開「重新定義」，環球晶要的不是「世創」，而是「成長」。而取得「世創」只是方法之一，而另外的方法就是自己建廠。當地緣政治問題愈來愈大的時侯，我們又開始關注如何產生「差異化」？為了讓自已的韌性最大化，面對現今疫情、氣侯變遷、戰爭等外在環境變動，我們採取「新全球化」。

徐秀蘭指出，環球晶的名字本來就是「環球」，在全球9個國家有17個半導工廠；而在世創併購破局後採取的千億元擴建，環球晶的半導體工廠由17個增至18個。環球晶的「新全球化」，和過去的全球化不同，更落實了「全球在地化」，無論是歐洲客人，還是美國或亞洲客入，都會認為環球晶是一個在地公司。這個新定位，也讓環球晶更「環球」，更具有韌性。

展望2023年，徐秀蘭表示，去年12月陸續聽到客人希望交貨調整，5、6吋晶圓稼動率下降到8～9成，其他都是滿載，今年將是「先低後高」，上半年會低一些、下半年會復甦，但長約價量齊揚，全年高稼動、年成長的展望不變。

徐秀蘭亦點名今年的4大挑戰：一、客戶希望交貨微調，客戶有存貨壓力、能見度變弱。二、匯率愈來愈難預期，很多成本是不同幣值，匯率變化影響成本估算。三是、能源成本墊高，包括日、韓、台、義大利、丹麥等國都調漲電價。四、人力持續緊缺。