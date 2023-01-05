行政院兒權小組日前建議國防教育納入高中以下教材，甚至連幼兒園都要教學如何辨別砲彈聲，引起各界議論紛紛。前立委蔡正元認為，若這種提案真的這麼好，就應該先在總統府、行政院等部會，甚至是總統蔡英文及行政院長蘇貞昌的臥室24小時不停播放，並酸有一種綠色病毒比新冠還可怕。

蔡正元昨（4）日在臉書表示，行政院的政務委員竟提案，要求在幼兒園播放戰場砲彈聲響，以強化「國防教育」和「國家安全」，但這種提案若真的這麼好，應該先在蔡英文與蘇貞昌的辦公室、臥室試行，24小時不同播放戰場砲彈聲響。

「整個總統府、行政院、各部會全都比照辦理！」蔡正元認為，相關政策先在蔡英文、蘇貞昌身上試行，半年後若評估效果良好，才應該一步步擴大至大學、中學等各級學校，最後才是小學與幼兒園。

蔡正元諷，有一種綠色病毒比新冠還可怕，確診後腦袋會出現奇思怪想，才會想出這種「讓幼兒從小習慣戰爭」的政策。

對此，行政院發言人羅秉成日前澄清，會中提案人是建議全民國防手冊有易懂、易讀版本，讓兒少、身障可理解如何避難疏散，並無特別提議要幼兒園幼童學習辨識砲彈之事。