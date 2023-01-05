宋逸民主理的藝起發光教會，近來被前教友頻頻爆料黑幕，他在沉默13天後，昨(4日)帶著妻子陳維齡召開記者會，並且四度鞠躬致歉，不過在旁未出聲的陳維齡，豐富的表情成為焦點之一，讓知名律師李怡貞看不下去，忍不住發文狂酸。

宋逸民4日召開記者會自清，在旁的愛妻陳維齡卻是全程不發一語，不過表情卻成為全場亮點，不時皺眉、閉眼，有時候表情更痛苦到五官擠成一團，引起網友熱烈討論，這讓知名律師李怡貞看不下去，直接發文嘲諷：「不管生理痛或是屎在滾，或是眼睛癢或是唯一被配偶的話感動，或是總是要演，其實我還有話要說那就是出埃及記14:14，耶和華必為你們爭戰，你們只管靜默，不要作聲。」

對此，網友紛紛留言：「牧師說：哭不出來，眼睛就閉著吧」、「等級太高，看第二次才懂，有人說她在憋笑」、「我還以為今天又有哪齣8點檔要上映了咧」、「開頭第一趴還先演個感人道歉愛情劇」、「真的處理的非常糟糕的公關」、「不認錯的一對夫婦，戲演得很差」、「應該沒人會想看他跟他老婆道歉，實在是演很大」、「他們大概忘了沈默是金呀」。

李怡貞日前剛從日本旅遊返台，即便身體仍有些微恙，但看完這場演唱會後，讓她忍不住搞笑表示：「生病也不會影響我的戰力，不要老是做一些打臉自己的事，看了精神都來了」。