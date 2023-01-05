新北地檢署偵辦名模錢帥君富商男友郭哲敏涉嫌非法地下匯兌案，引爆檢警「招待所之亂」讓外界譁然。然而美妝YouTuber鄭雅勻也在事件中遭受波及，被爆出老公也是洗錢案的嫌疑人之一。鄭雅勻在事件爆發後未對外解釋，昨（4）日她在IG上發文，內文坦言已在去年11月23日委託律師辦理離婚訴訟申請，並表示「事發至今始終無法聯繫上先生」強調個人從未涉及不法，也不知情。

郭哲敏的地下匯兌集團遭被檢警掃蕩，事件曝光後郭哲敏逃亡海外，有眼尖網友透過新聞畫面發現一位嫌犯竟是知名美妝YouTuber鄭雅勻的老公，並在《Dcard》以「雅勻老公是擄人案主嫌，也是詐騙集團成員」 為題發文，表示鄭雅勻老公除了涉案還有前科，鄭雅勻對於網路爆料未回應，IG發文也停留在10月並未更新動態，直到昨（4）日才在IG寫下一篇321字的文章，內文中她聲明自己並不知情，她表示從交往到結婚逾2年的時間，與老公都是各自忙碌，「我一直以為自己跟先生對彼此毫無保留，我們是最親密的一家人，所以當看到媒體的報導，我非常震驚也覺得心碎」，文中也強調「自己從未參與違背社會價值觀的事件」，更自曝因為事件爆發後未能聯繫上老公，因此早在去年的11月23日委託律師辦理離婚訴訟申請，並在文末道歉稱「這陣子對我來說是有生以來最艱難的日子」。

貼文曝光後少數網友及網紅在底下聲援，然而大部分網友並不買帳，紛紛點出「你不知道？？？這種聲明也太好笑」、「老實說真的不相信夫妻會不知道另一半從事什麼工作。那是什麼契機結婚的？在完全不知道另一半的一切下結婚生子，戀愛腦？挺大的一個笑話的」、「怎麼可能不知道老公什麼職業還敢嫁也是很有勇氣欸」、「背著人血換來的愛馬仕，然後說不知情那妳怎麼沒好奇問另一半這麼多錢都哪來的⋯⋯」、「躲到現在才出來 一出來就切割」。