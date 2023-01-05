一名網友表示，回顧2022年覺得台灣沒有進步反而退步，他舉例子包括交通變差、通貨膨脹、限制言論自由等，他問網友什麼事讓你覺得台灣的退步感很重？貼文引發網友討論，多數人對房價和物價最有感，還有人說這一年來動不動就停電，是落後國才有的現象，直呼「亡國感真的很重。」

原PO昨（4）日於PTT八卦版指出，2022年結束了，回顧過去一年，認為台灣一直在退步，他舉10個最有感的例子，包括交通爛、詐騙多、浮屍多、子彈多、市容差、薪資低、通膨高、吃萊牛／豬或福食、言論不自由及房價高等，他問網友還有哪些讓人覺得退步感很重的。

貼文曝光，引發網友熱議，多數人認同物價上漲和房價，「房價和高物價高」、「物價越來越高」、「物價高，你看這一年雞蛋漲得跟什麼一樣」、「只有底薪增加，但是物價增加更多」、「薪資低物價高」、「薪資低、高物價、高房價是最大問題」、「房價、物價是要漲到哪裡才會降」、「蛋貴得好誇張，想想連一個蛋價都守不住，還能指望什麼？」

留言中也有人說，「動不動就停電真的很糟，落後國家有的現象」、「民主言論自由倒退有感」、「治安越來越差」、「台灣真的被搞到貧富差距有點嚇人了」、「民主吧，官員嗆民代，政府買網軍帶風向」、「交通跟詐騙變多又變差，有夠可悲」、「亡國感真的很重」。