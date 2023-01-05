行政院院長蘇貞昌昨（4）日宣布，超徵稅金其中1400億元要讓全民從小到老共享經濟成果，將普發現金每人6000元，希望在農曆年過後可以給全民新春祝福。消息一出引發正反兩極評價，有人開心有錢拿，有人卻擔憂債留子孫；媒體人朱凱翔則表示：「發錢一定要領，做公益更好。難道你要留給民進黨亂花？」此話獲得破2000人按讚，大家紛紛表示認同。

蘇貞昌昨日在曾文水庫視察水情，他在受訪時，除確定全民將發放6000元，並為弱勢加碼，要求衛福部昨日下午約各縣市社會局長商量，中央將核撥款項至地方，希望地方政府趕快作業，趕在農曆年前，加發低收入戶每人每月750元、中低收入戶每人每月500元，預計為期1年。

普發現金6000元的消息確定後，迅速引發討論熱潮。正、反意見則相當兩極，有人樂觀其成，卻也有人怕政府赤字、債留子孫、分配不公平等。對此，朱凱翔在臉書粉絲專頁「不演了新聞台發文」寫道：「發錢一定要領，做公益更好。難道你要留給民進黨亂花？」

此文發出幾小時即吸引破2000人按讚，迴響熱烈。網友紛紛表示：「把錢給我讓我自己來做公益剛剛好」、「與其讓綠官花在刀口上，不如讓我自己花在刀口上」、「他們一定會用在刀口上，把錢用得最有價值，投入網軍作戰就是一個最好的選擇，沒有之一」、「一定要拿！反正不拿也不知道會被他們用到哪裡去」、「寧願發也不要給那群貪心的政客拿去」、「現金爽爽領，選舉不投你」。