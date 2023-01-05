112年上櫃/興櫃公司股東常會召開日期事前登記自1月4日開始，經統計，5月30日、5月31日、6月9日、6月13日、6月14日、6月15日、6月16日、6月19日、6月20日、6月21日、6月27日及6月28日等12日之股東常會日期已登記額滿(每日80家為上限)。
櫃買中心表示，112年度上櫃/興櫃公司股東常會日期事前登記作業從1月4日上午9點開放登記，經統計，截至1月4日上午11點止，上櫃公司已有771家上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體上櫃公司808家數比率為95.42%；興櫃公司有287家上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體興櫃公司300家數比率為95.67%。
根據櫃買中心統計，5月30日、5月31日、6月9日、6月13日、6月14日、6月15日、6月16日、6月19日、6月20日、6月21日、6月27日及6月28日等12日之股東常會日期已登記額滿(每日80家為上限)。
櫃買中心同時提醒尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記，以免違反資訊申報相關規定。
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