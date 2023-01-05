德微(3675)2022年合併營收為21億7761萬7000元，年成長6%，德微啟動轉型，由於設備汰除，德微預估，第1季業績將季減年減15%到20%，但第1季是谷底，第2季起有望逐步回升，德微董事長張恩傑表示，2024年業績將展現轉型成果，超越去年再創歷年新高。

半導體產業供需反轉，德微2022年12月合併營收為1億7108萬4000元，較上月微幅增加0.4%，但年減7%，累計2022年合併營收為21億7761萬7000元，年成長6%；德微表示，2022年在產品組合調整下，全年獲利目標可期待達成2021年底法說會所設定之獲利水準。

德微近期啟動公司第2次大轉型，處置80%到90%的舊有產能設備，去年底進駐約70%新設備，今年第1季新設備到位約90%，並於第3季開始送樣認證，希望2024年第1季開始交貨；由於新設備自動化程度高，預期將可節省65%人力，且只佔廠房空間約40%，減碳超過60%，生產產品以車用、IPC及高階手機應用為主，整體產線將走向高值化，推動德微業績自2024年起邁入新一波高成長。

德微表示，公司正如火如荼持續進行新產能整併精進計劃，與架構下一代新產品生產線設備進廠安裝，預計今年上半年建置完成，下半年驗證/試產/量產，2023年第1季為新舊產線轉換之末端，待第1季營運落底之後，營收有望逐季展現成長態勢。