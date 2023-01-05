高雄市就在三民區凌晨發一起縱火案件。葉姓男子因為與友人有投資糾紛，凌晨0時許，竟然持自製汽油彈前往大昌二路一處自己住家附近民宅前丟汽油彈縱火，現場瞬間火光四起，嚇壞民眾，警消獲報迅速撲滅後，發現也玻璃瓶碎屑及引信，懷疑有人為縱火可能，經調閱監視器後，迅速將葉男逮捕到案。

縱火畫面曝光！高雄男丟「汽油彈」燒鄰居 騎樓瞬間冒出火光。(戴志揚翻攝)

俊調查，三民二分局今0時19分獲報，三民區大昌二路462巷內發生火災案，立即馳赴現場處置並執行交通疏導，消防人員到場時火勢已熄滅，無人受傷。

葉男利用自製「汽油彈」燒鄰居，警方在現場發現汽油彈碎片及引信。(戴志揚翻攝)

葉男利用自製「汽油彈」燒鄰居，警方在現場發現汽油彈碎片及引信。(戴志揚翻攝)

警消調查，發現現場竟有玻璃瓶碎片及拖把棉絮引信，疑有縱火跡象，復經調閱監視器影像及報案人指認，迅即查緝鄰居50歲葉姓男子到案，並於其住處查扣玻璃瓶數支、棉質拖把等罪證，全案將依刑法放火罪嫌移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。

經了解，被害的謝姓男子先前介紹魏姓友人給葉嫌，但雙方因投資運輸生意而有新臺幣17萬元之糾紛，葉嫌竟轉向謝姓男子住家縱火表達不滿而衍生上情。

警方呼籲，將貫徹維護治安的決心，民眾切勿因一時衝動而誤觸法網，警方對暴力行為零容忍，絕對強力執法勿枉勿縱，以維護市民安心的生活環境。