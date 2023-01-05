糗了！一名男網友初次叫小姐太緊張，想說喝酒壯膽，結果洗殘廢澡的時候，突然感覺頭痛、頭暈、呼吸不順，跌坐到地上，讓小姐嚇歪說「不然這次算了，我把錢直接退給你。」後來才發現是因為喝酒惹禍，引起網友討論，不少老司機笑歪直呼，第一次做壞事難免會緊張，果然是菜鳥。

一名男網友近日在臉書社團《爆廢公社》分享，某次去找「小姐」前，他因為太緊張就喝了點酒，想說喝了可以撐比較久。兩人碰面後，立刻開始「殘廢澡」的階段，但洗到一半，他卻突然覺得頭痛、頭暈、呼吸不順，最後還直接跌坐在浴室地板上。

男網友表示，替他服務的小姐當下嚇了一跳，趕緊將他扶出浴室，讓他平躺在床上休息，一邊詢問他的身體狀況，一邊說「不然這次就算了吧！我把錢直接退給你！」而他也立刻解釋說，他也不清楚自己怎麼了，因為過去都沒有發生過，但這次就莫名很不舒服，有可能是浴室不太通風。

男網友指出，下秒小姐靠近他說「我有聞到一點點酒味！你來之前是不是有喝酒？剛喝完酒不能馬上洗澡的，你不懂嗎？」讓他當下尷尬到想鑽到地洞裡，因為他平常很少喝酒，也不知道喝完酒不可以立刻洗澡。後來小姐讓他多休息了一會，就開始做正事了，離開前還提醒他說「以後要洗澡就別喝酒了！」

貼文引起網友討論，不少老司機揶揄說，一秒被看出是第一次。「第一次做壞事難免會緊張！記得下次不要喝了」、「這種優質的服務人員值得我們支持」、「這個故事有點感人，好險你沒事」、「果然是菜鳥」、「酒後盡量不要洗熱水澡，不要做激烈運動」、「這個小姐真是有職業道德」。

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