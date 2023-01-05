行政院長蘇貞昌昨（4）日宣布發6000元現金，引發熱烈討論。對此，日本產經新聞台北支局長矢板明夫認為，對執政者而言，政策的決定過程要公開透明且迅速。如果操作不慎，往往容易把好事變成壞事，他更提到已故日本前首相安倍晉三2年前發紓困金，結果卻讓自己的支持度掉到40%以下一事。

矢板明夫昨在臉書發文表示，2020年3月日本國內疫情蔓延，造成經濟活動停擺，國民生活受到了巨大的影響，當時有在野黨國會議員提出，要求政府發給每人10萬日圓的現金進行紓困，執政黨內也立刻出現一部分議員附和，但日本的財務省以「並非所有的人生活都受到了疫情的影響」為由堅決反對，認為沒必要每人都發錢，且政府一時也拿不出這麼多錢。

矢板明夫接著說，當時安倍內閣一開始也表現得較猶豫，遲遲沒表態，但面對洶湧的民意，到了4月中旬，在沒有完全取得黨內共識的情況下，內閣會議決定給全國約1300萬個貧困家庭，每戶補助30萬日圓。

矢板明夫指出，當時安倍內閣認為，若全體國民每個人發10萬，政府要花12兆日圓，但若只補助貧困家庭，只要出4兆日圓即可。然而，政策一推出就立刻遭到了民意的激烈反彈，主要原因，是日本的貧困家庭，因收入低於標準，大部分基本上是不必納稅的，而在疫情中受到衝擊最大的，是那些努力工作、認真納稅的中小企業經營者。

「拿納稅人的錢送給不用納稅的窮人」，矢板明夫直言，該政策挨批「殺富濟貧」，同時，戶籍只有一個人的家庭拿30萬、有7、8個小孩的大家庭同樣拿30萬，有相當強烈的不公平感，而此紓困政策發表後，不但在野黨和媒體反應強烈，執政黨內也出現反對的聲音，最後在內外強大壓力之下，安倍不得不在一周後宣布，改回每個國民都發10萬的方案，但為時已晚。

矢板明夫坦言，「明明是給政權加分的政策，最後變成了止血的政策」，安倍內閣的支持率最終跌到了40%以下，5個月後內閣也宣布總辭，一方面是安倍晉三個人的健康原因，另一方面，也與防疫紓困不利、支持率一直低迷也有關係。