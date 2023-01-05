自從賽季開始以來，勇士戰績始終處於中後段班，12月中旬又遭逢陣中超級巨星柯瑞（Stephen Curry）受傷脫離陣線，不過根據勇士總管邁爾斯（Bob Myers）在節目上透露，柯瑞有望在14日客場的比賽重新復出，對手將會是實力不強的馬刺。

勇士本賽季呈現「主場一條龍，客場一條蟲」的狀況，他們在19場主場比賽中狂拿17勝，客場同樣進行19場比賽，但只拿下悲劇的3勝，這也是導致勇士戰績平庸的因素，不過在柯瑞缺陣的這段期間，勇士還能維持穩定表現，一共拿下6勝3負。

目前勇士名列西區第9，戰績處在附加賽名單當中，距離完全取得季後賽資格只有半場勝差，如果柯瑞確定將在14日回歸，勇士還得撐完3場沒有他坐鎮的比賽，慶幸的是，這3場比賽全都在自家主場進行，將連續碰上活塞、魔術，只有面對太陽才是最大考驗。

馬刺為了慶祝建隊50周年，本賽季分別在奧斯汀、墨西哥城及阿拉莫巨蛋（Alamodome）進行主場比賽，而14日的比賽也是馬刺相隔21年首度回到舊球場阿拉莫巨蛋，卻可能得碰上柯瑞與他所率領的勇士大軍踢館。