許多房東不喜歡將房子租給老人家，沒想到一名在找房子的網友，發現現在租屋弄得像面試一樣，還看到註明「禁孩子」的條件，感到很震驚，直呼「是我少見多怪嗎？」但網友們看了秒懂「小孩的破壞力很強」、「你現在才知道？房東聽到有小孩臉都臭的」。

原PO在PTT發文，最近正在找新的租屋處，對於房東會禁租老人、限女性、限男性、查看工作證或良民證等，一堆條件還有注意事項，覺得像面試一般，難度好高，但沒想到還有更扯的，竟然看到「禁小孩」，並PO出該房東的租屋訊息，條件寫著「禁室內煙、寵物、八大、小孩。」

一名房東在租屋資訊欄寫下禁小孩，引發熱議。(翻攝自PTT)

原PO表示，看到有禁小孩的房東，難怪生育率慘不忍睹，房價節節高升，「要租屋還禁小孩。是我少見多怪？有沒有租屋禁小孩的八卦？」

然而許多網友認同房東這樣的做法，紛紛留言：「小孩很吵，還會亂畫牆壁很麻煩」、「小孩太吵，父母又不管的話，旁邊鄰居衰死」、「小孩的破壞力很強」、「屁孩會把家給拆了」、「可見小孩比老人可怕」、「是他禁小孩才導致生育率慘不忍睹？」也有網友表示「太好了吧，房東真貼心」、「這種房東越嚴格越愛！」