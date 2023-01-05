晶片業逆風一時間難解，晶圓代工龍頭台積電勢必受到影響，在下周法說會登場前，外資已經先替市場打預防針，恐會陷入全年營收0成長的困境。

【1】台積全年營收 恐０成長

台積電法說會熱度未演先轟動，繼花旗環球證券後，瑞銀、高盛、德意志證券接連提出法說關注焦點與預測，投資評等以「買進」為唯一共識，然而，基於終端需求不振與產業景氣下行循環，外資同步提出上半年營收連兩季衰退、全年營收無增長等保守預期，先替市場打預防針。

【2】每人6,000元春節後入帳 中低收入戶加碼

對於超徵稅收如何應用，蘇揆4日宣布，每人擬發放6,000元現金，並在農曆年後入帳。此外，他也宣布，年前針對兩弱勢族群加碼，低收入戶每月每人發750元、中低收入戶500元，時間長達一年。

【3】馬斯克太衝動 重傷特斯拉

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）再度重批特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在社交媒體推特的胡亂發言，缺乏「衝動控制（impulse control）」，將使特斯拉流失客群，加速失去電動車市場領導地位。

【4】10檔蘋概股 法人寵兒

蘋果銷售不佳股價大跌、市值正式跌破2兆美元，而蘋果概念股利空籠罩，股價卻出現兩極化走勢。聯詠（3034）、台達電（2308）、大立光（3008）等十檔蘋概股，均獲得法人買超3,000萬元以上。

【5】還稅紅包利多 四族群點火

還稅紅包來了！政院規劃1,400億元財政餘裕與全民共享，每人將發6,000元現金，預計3月入帳。法人看好，將進一步點火本土內需消費力道，其中以電商、餐飲、觀光、百貨四大族群受惠程度最高，在政策利多加持下，有望扮演盤面多方主流。