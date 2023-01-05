臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

民主聯盟基金會（Alliance of Democracies Foundation, AoD）拉斯穆森主席（Anders Fogh Rasmussen）昨（4）日訪台，總統蔡英文特地在總統府接見，並在臉書連刊3篇文並開直播，展現高規格禮遇。蔡表示，拉斯穆森主席告訴她，其此行是要展現強力支持，台灣人民有權利決定自己的未來，且是全球民主陣營大家庭的一分子。此消息引熱議，不少網友則不領情，更有人狠酸：「是來送紅包或取款？」

蔡英文昨日早上8時54分便在臉書發文，預告拉斯穆森主席將來訪，期盼透過此次交流，共同深化全球民主社群合作，她會在總統府內接見並開直播；蔡於上午9時28分再度發文，刊出她在府內接見拉斯穆森主席訪團的直播，呼籲大家一起收看；蔡於下午5時59分第三度發文，分享她與拉斯穆森主席訪團交流的心得。

蔡英文在下午5時59分這篇文章中寫道，這是她第一次和拉斯穆森主席見面，但就像老朋友一樣，感到很親切。拉斯穆森主席告訴她，他此行訪台，是要展現強力支持，台灣人民有權利決定自己的未來，也支持台灣有權利生存在自由民主環境；台灣的堅韌民主，是全球民主陣營大家庭的一分子。

此文湧入破1500則留言，除部分支持者喊讚外，也有大批網友表達批評與嘲諷：「哇！哇哪來的大人物？值得總統大人連發3文接侍客」、「台灣的傀儡領導」、「説，今次要多少？」「他是聽到台灣要發現金了所以趕快來嗎？」「是來送年終紅包還是來取款回家過年的！」