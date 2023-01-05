大陸央視新聞用戶端5日報導，隨著在歐美流行、免疫逃逸能力增強的Omicron變異毒株XBB，在入境大陸隔離人員中被檢出，迅速引發關注，XBB一系列分支中，最值得關注的是。。中國疾控中心病毒病所所長許文波受訪強調，在「乙類乙管」後，3個月內，XBB在大陸引發大規模流行可能性極低。

許文波指出，2022年10月1日以來，大陸共報告發現本土XBB病例16例，其中10月13例，11月是2例，12月是1例，全部為XBB子分支XBB.1，呈現逐漸減少趨勢。另外多項研究發現，相比於原始株與之前的Delta和Omicron變異株、XBB及其亞分支，XBB的免疫逃逸能力明顯增強，這也導致在美國等部分國家傳播優勢增加，但致病力未見增加，就是致重症和死亡的比例未見增加。

許文波表示，截至目前，XBB流行過程中產生的系列子代分支已經有20個。XBB系列子代亞分支在部分國家，特別是美國報導占比顯著增加。從2022年8月開始，大陸就有XBB輸入病例，本土關聯病例16例，12月的本土監測結果提示XBB在大陸沒有出現傳播優勢，只是檢出1例，比10月到11月明顯降低。分析其中原因主要有兩個方面：1.大陸人群對BA.5.2和BF.7和XBB等系列Omicron變異株普遍易感。2.大陸本輪疫情早期，特別是在廣州和重慶BA.5.2占絕對優勢，北京和內蒙古是BF.7占絕對優勢，BA.5.2和BF.7在多個省分已經有了一定規模的本土病例，這兩個毒株迅速在大陸占據絕對的優勢亞型。所以現階段來看，XBB毒株還難以形成大規模流行。

XBB會不會導致二次感染？許文波分析，大陸目前本土流行的絕對優勢毒株是BA.5.2和BF.7，個體在感染BA.5.2或BF.7後產生的中和抗體，在短期3個月內會維持相對較高水準，預期對其他Omicron變異株分支有較好的交叉保護作用，包括XBB。大陸短期3個月內，由XBB系列變異株包括XBB.1.5，引發大規模流行的可能性極低。

至於大陸民眾關心的XBB是否會攻擊人的腸道？許文波指出，新冠病毒，不管是Omicron，還是在這個系列變異株之前的Delta或者說Alpha、Beta等早期毒株，都會有人感染後出現腸道症狀。因為新冠病毒的受體就是血管緊張素轉換酶2（ACE2），作為新冠病毒結合細胞的主要受體，它除了在肺部表達外，在腸道和呼吸道黏膜都有感染，但由於個體差異，是否會出現胃腸道的腹瀉、噁心、嘔吐等症狀，患者臨床反應不同。對於最近受到關注的XBB.1.5，沒有證據提示它比其他毒株更容易導致胃腸道症狀的增加，所以說大家沒必要大量囤藥，當然也可以適當儲存一些必要的藥品。