中國駐美大使館網站美東時間4日發布提醒：美國疾病預防與控制中心（CDC）公佈數據顯示，Omicron變異毒株XBB.1.5已成為美國新冠病毒傳播速度最快的優勢毒株，全美最近一周40.5％的感染病例由其引起。

中國駐美國大使館提醒在美中國公民，隨時關注CDC等衛生主管部門發布的相關疫情資訊和指南，及時瞭解疫情最新動態，遵守在美所在地疫情防控規定，加強科學防護，堅持佩戴口罩，保持勤洗手、常通風等良好衛生習慣，避免不必要的聚集活動，並根據個人身體情況接種疫苗。

中國疾控中心病毒病所所長許文波5日在大陸央視受訪指出，目前在美國部分州XBB.1.5流行優勢增強，成為新冠感染者的優勢流行株。但美國CDC（美國疾病控制與預防中心）近幾個月的監測數據證實，近幾周XBB系列變異株占比增加期間，新冠感染者報告數、住院病例數、死亡病例數並沒有出現顯著增高。所以在美國XBB.1.5引起的再感染比率，還需要進一步動態觀察。

許文波表示，新冠疫情以來，中方在2020年就開始監測。一直對輸入病毒株和本土流行的病毒株開展病毒全基因組的監測工作，這樣做就是為了指導各地做好當前新冠病毒感染疫情監測，特別是病毒株變異的監測，不單純是對XBB，包括BQ.1，或者潛在的，從其他國家輸入的這些變異株都要做監測。近期國家層面進一步加強了相關工作要求，對本土病例和輸入病例新冠病毒基因組開展抽樣監測。本土病例方面，我們重點對急診、重症、危重症患者和死亡病例樣本，開展新冠病毒全基因組測序。輸入病例方面，在全國陸路、航空和海港入境口岸開展抽樣監測。中國疾控中心病毒病所已經及時對本土和輸入病例樣本的病毒基因組開展基因組序列分析和省級實驗室合作，監測工作是即時動態的。通過監測新冠病毒Omicron系列變異株在中國流行的動態及其各個亞型的構成比例，發現具有潛在生物特性改變的新變異株，來評估包括XBB、BQ.1和其他潛在的輸入變異株，會不會導致本土流行或它的構成比變化，來評估這些新變異株感染後的臨床表現，它的傳播力和致病力的特點，為防控提出指導。