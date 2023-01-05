宏碁(2353)今年的CES新品很不一樣，「永續」「節能」「創能」概念都融入了產品設計理念！宏碁董事長陳俊聖在記者會上，坐著全新產品「酷騎車」，他一邊踩著腳踏板，一邊暢談這項產品理念eKinekt BD 3酷騎桌新品亮點。除了酷騎車外，陳俊聖也表示，Vero是宏碁的另一個亮點，我們認為用環保材質來製造電腦，對產業發展而言是一件對的事情，市場接受度我們認為還算滿意。

陳俊聖表示，eKinekt BD 3酷騎桌能讓使用者邊工作邊運動，其動能轉換技術一個小時產生75瓦的電，等同於可以充一台筆電和一台手機的電量。在開發的eKinekt BD 3酷騎桌過程中，我們發現有兩類受眾非常喜愛，例如咖啡廳和民宿，能提升消費者在這些場景的消費和使用體驗。

宏碁去年推出Vero永續環保產品線也獲得市場不錯迴響，包含筆電、顯示器等周邊產品累計至去年11月底，已創造出1.4億美元營收，後續也會將PCR(再生塑膠)、海洋塑料等，擴大導入應用在 acerpure 空氣清淨機、健身辦公桌等。

陳俊聖表示，我們希望宏碁成為一個真正實現永續的公司，自2014年起連續9年入選道瓊永續指數，我們內部所有的同仁都將永續視為自己重要的工作。以華爾街日報列出全世界前100大永續公司為例，有3到4個面向，包括永續面、人才面、財務結構等，這是宏碁很了不起的一項成就。此外，Forbes雜誌最佳雇主，宏碁為台灣名次最高的企業，在全世界為200多名；同時宏碁被選為全球最佳善待女性員工的企業，以及美國畢業生最想進入的企業之一。