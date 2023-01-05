挪威NFM集團宣佈，他們已經收購了德國Hexonia有限公司的所有股份。集團高層看準德國政府國防現代化高達1000億歐元（近新台幣3.25兆）的基金，而該司是德國聯邦國防軍（Bunderswehr）單兵防護裝備和作戰服的供應商，其總部和生產基地位於杜塞爾多夫郊外的內特塔爾市。這次收購是挪威NFM集團迄今為止最大的一次收購，增加了相當規模的生產能力，並且獲得了新的技術和新的市場，使NFM集團現在成為歐洲防護裝備和作戰服公司中，處於領導地位。

THOR™戰術背心，旨在最大限度地提高士兵的使用裝備的便利性，同時兼具防護力。（NFM Group）

綜合據軍事專業媒體《歐洲安全與防務》（European Security & Defence）報導，和NFM集團官方新聞稿，這次收購正值德國以1000億歐元的投資基金對其武裝部隊進行重大現代化改造之際，同時Hexonia也面臨著強勁的增長。德國Hexonia將繼續保持其目前的運營形式，由原本的阿爾伯茨（Sabine Alberts）和挪威NFM首席商務官托孚倫（Nils Toverud）作為Hexonia的總經理領導。

德國Hexonia為德國士兵服裝和防護系統的主要供應商。（Hexonia）

德國Hexonia有限公司成立於2005年，現已發展成為德國士兵服裝和防護系統的領先供應商。Hexonia擁有200多名員工，強大的研發能力，以及在德國的重要生產能力。Hexonia在杜塞爾多夫外的內塔爾市設有總部和生產基地，並在薩克森邦設有第2個生產基地。

Hexonia開發和製造作戰服和頭盔系統。(Hexonia）

NFM集團認為，阿爾伯茨與創始人黑克徹斯（Gerd Hexels）一起管理Hexonia多年，並將Hexonia發展成今天這樣實力堅強的公司，他們發揮了重要作用。

托孚倫表示：「在收購過程中，我有幸瞭解了Hexonia及其熟練而忠實的員工。Hexonia公司通過其產品在保護德國士兵方面發揮著至關重要的作用，我們將通過建立額外的工業能量和專業知識來加強這種重要性。」

托孚倫還稱：「德國目前正在進行重大的國防現代化建設，投資基金達1000億歐元，因此，Hexonia面臨著強勁增長的可能性。」

最後他總結：「Hexonia是紡織技術的領導者，開發和製造作戰服和頭盔系統。除了繼續保持在德國市場的供應商地位外，我們還期待著能夠在德國以外的地方提供他們的獨特產品。」