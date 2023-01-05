43歲韓國男星崔弼立（최필순），出道時因外貌酷似裴勇浚，而有「小裴勇浚」之稱，受到大眾喜愛。而他在2017年與小9歲的圈外妻子結婚後，在2019年喜得一女，又在去年2月迎接兒子到來，一家4口相當幸福。不過，4日他卻透過社群媒體透露，兒子在出生4個月時便被醫生發現罹癌，現況曝光引起網友熱烈討論。

崔弼立在本月4日透過個人IG曬出一家4口的幸福合照，以及「兒童癌症療程結束，韓國白血病兒童財團」的獎牌，透露小兒子在出生4個月時就被醫生診斷出罹患「兒童癌症」，需經過3次全麻及6次化療，讓他忍不住表示，自己作為父母似乎只能接這個事實，也一直相信每個面臨的考驗都有它的意義存在，但看到兒子小小身體接受治療的過程，還是讓他相當心疼，全家人這6個月來也一直陪在寶寶身邊為他祈禱並且加油打氣。

所幸，經過6個月的長期抗戰後，終於在4日從醫生口中聽到「療程結束」的好消息，代表著兒子順利撐過，讓他激動表示，「雖然我們沒有辦法一直堅強面對，但長期抗戰的小小英雄度暉（도운）啊！真的很謝謝你，也恭喜你戰勝病魔」，只有4歲大的老大度妍（도연）能夠理解狀況，並且一起走過，讓他同樣充滿感恩。最後，他也不忘感謝妻子一路陪伴以及醫療團隊的努力，才能讓兒子恢復健康，接下來病情能夠穩定控制不再復發就好。

而網友們看到也紛紛表示：「我們也會為你們祈禱的，加油」、「一家人都辛苦了」、「天哪！怎麼會發生這種事，好險最後是好消息，大家都會為你們一家祈禱的」、「度暉真是辛苦了，你們也都非常辛苦，要好好照顧身體」意外吸引大批網友留言。