東引海域貨輪沉沒 5船員跳海1獲救，1名船員待在海面浮起的貨櫃上被海巡警艇救起。(海巡署提供)

影》直擊海上求生驚險畫面！貨輪沉沒船員跳海「坐漂流貨櫃上發抖」

一艘蒙古籍貨輪3日行經馬祖東引海域時，遇上大浪導致故障沉沒，船上5名落海的陸籍船員僅1人獲救，其餘4人目前仍失聯。根據最新曝光搜救影片，可見一名大陸船員落海後蜷縮在漂流貨櫃一角瑟瑟發抖，貨櫃在7級風浪怒海中浮浮沉沉，險象環生，宛如電影情節真實上演，由於外海風浪極大，搜救過程極度困難，警艇靠近救起時該位船員已失溫陷入昏迷，即刻送醫急救。

台灣北部海域近日受鋒面影響海象極差，蒙古籍貨輪3日行經馬祖東引海域時，遇上大浪導致故障沉沒，船上5名陸籍船員跳海求生，最新搜救影片曝光，畫面中可見身穿黑衣的船員獨自跪坐在貨櫃上方，隨著洶湧海勢載浮載沉，深怕稍有不慎就會被強勁風浪擊落貨櫃，場面相當驚險，由於外海風浪過大，警艇靠近時船員已被捲落海，僅露出頭部在汪洋中浮沉，搜救人員分秒必爭趨前援救，救起後發現船員已失溫陷入昏迷，便立刻送往東引急救。

蒙古籍貨輪共有5名陸籍船員跳海逃生，海巡署獲報後派出1艦3艇及兩架次直升機前往救援，同時請求空中勤務總隊兩架次支援，僅救起1人，其餘4人失蹤，大陸也派出3艘救難艦搜救，但因海象極度惡劣，目前仍無落水船員蹤跡，兩岸船艦正全力持續搜救中。