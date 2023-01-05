元旦假期剛結束，不少人在迎接2023年的同時，已開始精打細算該年的假期該如何「划算請假」。對此，以幽默直率的作風聞名的網紅「丹妮婊姐」，在YouTube上更新一則「2023年請假懶人包」，更指出其中1月份請4天就能愉快連休16天，相當划算。

網紅丹妮婊姐與小賴、紀斯豪共同主持的YouTube節目《綜口味開房間》，在昨(4)日更新一則題為「2023連假懶人包：7個連假狂休60天爽翻天」的影片，內容整理出2023年的該如何有效請假，以最小代價換來長假的快樂。

影片內容提到1月包含春節連假10天，只要再請16日至19日的4天假，便可以從14日禮拜六一路休到29日禮拜天，爽爽連放16天長假。而2月經歷兩次的補班，更需長假好好彌補疲累的身心。因此在3月1日至3日請假，串連起228假期，就可以從25日放到3月5日，以3天換來連休9天的快樂。

此外，4月遇到清明連假，可請6、7日，便能從1日連休到9日，再享9天假。6月時值端午連假，請19日至21日3天即可從18日放到25日，共計8天。9月中秋節連假相比其他月份來說，為其請假的CP值較低，要請到4天才能有8天連假，最後則是10月國慶假期，請11日至13日便可以暢玩9天連假。